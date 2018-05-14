對抗低薪！政院提公部門薪3萬起、建議提高基本時薪

(台灣英文新聞／施家恩台北報導）行政院14日針對國內低薪問題召開記者會，提出短、與中長期解決方案，共37項措施，其中包括公部門帶頭主動加薪。會中宣布，政院所屬公務機關、國營事業，包括派遣人員的每月總薪資，將「漸進式」提高到3萬元以上，初估有4.7萬人受益，同時也向勞動部建議調高目前140元的基本時薪。

談到中長期計畫，賴清德表示，要增加投資與加速產業升級，因為「投資不振」是台灣經濟的根本問題，當公司協力增加投資機會後，工作機會自然增加，低薪問題也可望解決，政府會持續推廣；另外，降低受薪階級稅賦負擔、提升人力素質，降低學用落差，將會相當有效，政府也會持之以衡。

賴清德補充，政府的解決低薪短期計劃有16項措施，包括公部門主動加薪，以及薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、以及建議提高時薪等。

薪資停滯原因、國內2016及2017年實質總薪資成長

行政院副院長施俊吉接著說明，目前國內2016及2017年實質總薪資（含年終獎金）有成長，2017年的台幣47,271元也續創實質總薪資歷年新高，台灣事實上已突破薪資停滯的現象。

至於薪資從2000年至2016年停滯的原因，施俊吉解釋有以下原因：第一項是全球化因素使然，施俊吉引用經濟學理論上的「要素價格均等化」來解釋，由於台灣與中國經貿關係非常緊密，2001年起台灣與中國薪資逐漸趨同；第二個原因，為台灣高等教育過度擴張所致，也導致學歷貶值，喪失作為求職能力指標辨識的功能，也能解釋為何多行業採取最低薪資來聘用新人；第三個原因為統計將外勞薪資納入平均值，由於他們多領法定最低工資，加上近30年來外勞人口大增62萬名拉低均值；第四個原因是僱主有加薪，但勞方無感，這是因為就業保險與勞健保費用多次提升，但這部份未進入勞工薪資袋，因此加薪無感。

至於低薪族集中之產業，施俊吉根據統計，指多集中在服務密集的零售、批發、住宿與餐飲業等。另外，公務機關及國營事業內，行政院所轄各部會所聘僱之各類人員，每月總薪資低於3萬元者，共計11,934人，公務機關則有9,732人，此類員工多從事庶務性工作，替代性也較高，如客服、駕駛、清潔、保全、文書處理等簡易工作；國營事業每月總薪資低於3萬元者有1,437人，占1.3%。

為解決低薪，施俊吉表示，公部門將帶頭主動加薪，政院所屬公務機關、國營事業，包括派遣人員的每月總薪資，將「漸進式」提高到3萬元以上，初估有4.7萬人受益，初估總費用年增19億元。另外，也會提高兼任教師鐘點費（目前兼任教師鐘點費每分為6.5元，國中為8元），這已是確定會實施，且教育部已宣布的。至於教學型研究助理，會全數納入勞健保，並提撥勞工退休金。

另外針對私部門的調薪，施俊吉表示政府會請企業主動加薪，並加其薪資水準列入政府採購及頒發獎項之加分項目，提高加薪誘因。

(圖片提供：行政院）