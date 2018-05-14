殺很大！桃園機捷推半價定期票   越搭省越多

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）桃園市長鄭文燦13日宣佈，桃園大眾捷運公司將從6月1日推出半價定期票，綁定起迄站，120天內不限次數車種搭乘，每個月最高可省下3360元。尤其桃捷與國泰世華銀行合作，使用國泰世華信用卡刷卡購買，還可享3期或6期分期零利率優惠。

報導指出，桃園市長鄭文燦13日記者會上表示，桃園機場捷運今年2、3月單月運輸量已達6萬人次，購買定期票乘客也累積至11000人，今年機捷的目標是「運量成長、多元服務」，特別推出「120天5折定期票優惠方案」，120天搭乘機捷搭到飽。

桃捷公司表示，定期票價計算方式，將以綁定起訖站原票價乘以84折再打5折。以林口生活圈為例，從A1台北車站搭乘機捷到A9林口站原本需要80元，購買定期票將可享有5折優惠，只要40元，每月最高可省1680元，而從台北車站到機場第二航廈，購買定期票後，票價從原本的160元降至80元，為荷包省下3360元，降價超有感，搭越多，省越多。

桃捷公司指出，機場捷運通車一年多，運量已突破2500萬人次，這項措施有利於通勤族，凡購買定期票綁定起迄站，期間內皆可不限次數、不限車種搭乘，另外，桃捷也和國泰世華銀行合作，使用國泰世華信用卡刷卡購買還可享3期或6期分期零利率，是通勤族、小資族、學生族不可錯過的一項新選擇。

定期票價計算方式，將以綁定起訖站原票價乘以84折再打5折。以林口生活圈為例，從A1台北車站搭乘機捷到A9林口站原本需要80元，購買定期票將可享有5折優惠，只要40元，每月最高可省1680元（桃園市政府提供）

桃園市長鄭文燦出席「桃捷通勤120 天天半價任你行」記者會（圖片：桃園市政府提供）