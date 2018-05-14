〈時評〉蘇賴對調   搶救新北

本週關於深澳電廠的議題，由於5月9日環評大會最終決定「通過蘇澳電廠環差案」，更加變成新北市國民黨、民進黨的選戰主軸，提高了對勢。甚至台北市長柯文哲也表態反對深澳燃煤電廠，宜蘭民進黨籍的候選人因依靠正國會派系，立場游走不定，而國民黨籍的林姿妙鎮長早就發動攻勢，表態反對深澳燃煤電廠，甚至這個深澳燃煤電廠是否興建的爭議，也可能牽動桃園市的選情呢。

面對這個重大的政治議題，執政的民進黨如何來打贏選戰呢？尤其是新北市朱立倫市長揚言將以行政訴訟及禁發生煤執照等措施因應方式，來杯葛深澳電廠的興建。日前信誓旦旦說深澳電廠可以用乾淨的煤不會有污染，而且深澳電廠如果沒有興建會導致北部地區的供電不平衡的中央執政者，對這個政策如何才能有效的來推動呢？我在這裡大膽建議：「應該將目前規劃的新北候選人蘇貞昌與賴清德行政院長兩人角色對調」。也就是說我建議：「民進黨裡面民氣最高的政治人物賴清德參選新北市長，讓執行力非常好的蘇貞昌來當行政院長。」

這樣做是目前民進黨新北市能夠勝選的最佳保證，其理由如下：

第一、賴清德是萬里人，對於新北市有地緣關係。而且蘇貞昌雖然是老縣長，但是鑑於十多年前陳定南老縣長回鍋參選宜蘭縣長失敗的經驗，老縣長回鍋有好處也有壞處。尤其是現在深澳電廠的議題，已經使得蘇貞昌非常難以發揮。例如說我有位朋友，在確知5月9日環評大會最後一次審深澳案，深澳電廠環差案確定通過，他的直覺反應就是蘇貞昌不用選了。5月10日新北市政府舉辦深澳燃煤電廠是否應興建的討論會，許多瑞芳區的里長都參加並且發言反對，而只有台電電源開發處副處長在會場力戰群雄，實在是實力懸殊。更不用說參與的與談人，像我自己也提出「深澳地熱電廠BOT、以解決環保與缺電的爭議」的論點 。在此民意一片倒之下，要蘇貞昌勝選實在是有難度啊。

第二、賴清德是哈佛大學公衛碩士，既然他當行政院長的時候說出了「乾淨的煤」，那麼再加上他的公衛的背景，對於推動深澳電廠使用乾淨的煤會更了解，對選民說明也會更有說服力。而且，如果我們將這個「乾淨的煤」換成生質燃料，主要使用由屏東地區台糖土地上種植的狼尾草造粒，那麼曾經當過屏東縣長的蘇貞昌，更能在行政院裡面協助處理推動。而此次被稱為白癡決策的行政院長，就直接接受他推動的政策是否被新北市民接受的選戰考驗吧！這樣做事決策才算是有人負責，行政院長也不能「有權無責」，這才是民主政治的基本原理。

第三、蘇貞昌在阿扁執政時也當過行政院長，而當時蔡英文女士是行政院副院長，因此蔡蘇之間有過共識。這一次，蔡總統若能任命蘇貞昌為行政院長，也是美事一樁。對於蘇院長的執行能力及認真任事的記錄，相信蔡總統比任何人都更加了解。因此我認為，如果蘇貞昌擔任行政院長，民調絕對不會比現在的賴清德院長差。而賴清德院長，更可以放手在新北市去推動乾淨的煤，並且取得勝利之後，就可以免除以後深澳電廠被新北市政府卡關而推不動，浪費千億元公帑的危險了。