6月起 30歲以下女性免費子宮頸抹片檢查

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）30歲以下女性看過來，防癌不再有空窗期！台北市政府衛生局從6月1日起提供設籍北市30歲以下有性生活女性市民，每年1次免費子宮頸抹片檢查服務。

子宮頸癌為女性常見癌症，有性生活的女性，不分年齡都應該定期接受子宮頸抹片檢查，目前衛生福利部國民健康署補助30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，但專家建議有性生活之後應定期作子宮頸抹片檢查，故北市衛生局為照護女性市民健康，以專案計畫委託台北市立聯合醫院（中興、仁愛、忠孝、陽明、和平婦幼及林森院區）提供服務，自107年6月1日起提供30歲以下有性生活女性市民，每年1次免費子宮頸抹片檢查。

有關北市30歲以下女性免費子宮頸抹片檢查相關資訊，請洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉1846或市立聯合醫院客服中心：02-25553000轉888，或洽詢北市各區健康服務中心，亦可上台北市政府衛生局網站查詢（https://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=655，台北市政府衛生局/主題專區/癌症防治專區）或利用手機下載癌症篩檢 QR code 查詢（ 台北市政府衛生局）。