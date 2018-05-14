2018國泰NBA 3x 台北預賽火熱開打

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 為全台灣大專好手所打造的三對三籃球夢想舞台「國泰 NBA 3x」台北站上週末(12日、13日)於台北實踐大學體育館熱血開打。

台北預賽總計超過200支大專隊伍同場較勁，他們卯足全力爭奪7月20日至22日的總決賽門票。而優勝的「一般組」與「菁英組」的男、女的優勝隊伍，也將能獲得前往美國觀賞NBA的夢幻之旅。

台北預賽一般女子組由「女漢子」對上「國泰民安」。雙方一開賽以外線為主要得分手段，女漢子靠著全心潔神準的三分外線漸漸拉開比分，終場帶領「女漢子」以17比10獲勝，搶下晉級總決賽的寶貴門票。據了解，「女漢子」是由台北基督學院籃球社的隊員組成，因為熱愛打球而成為好友。隊員們在賽後受訪時表示：「晉級總決賽很興奮、很希望能贏球去美國看NBA比賽。」更值得一提的是，「女漢子」其中一位隊員袁汝萍為「輔大統資戰神」袁加樂的妹妹。另外兩支女子組晉級球隊分別為「MCIB」與「永保安康」。

而一般男子組決賽則由文化大學為班底的「Team Spalding」對戰由銘傳大學組成的「我冠驕傲」。此役戰況非常激烈，「Team Spalding」靠著較高大的身材優勢不停強攻籃下得分，而「我冠驕傲」則是利用外線優勢與速度頻頻撕裂對方防守陣型。不過最終「Team Spalding」靠著許文豪強攻籃下進算加罰，搶下總決賽門票。台北站一般男子組成功晉級總決賽的包括—「你這樣還肥啊」與「哈酷那瑪塔塔」兩組。

而為了響應母親節，上週末除了激烈的三對三的賽事之外，現場也舉辦溫馨的「媽媽投籃賽」。球員們帶著媽媽來到球場，媽媽除了當球場的觀眾也能上場參加活動。