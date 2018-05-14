農委會茶改場115歲場慶　19日用茶香喚起生活記憶

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會今(14)日表示，為舉辦桃園楊梅茶改場115週年場慶暨機關開放日活動，本周六(19日)的「雋永茶情•創意綿延」現場將展示各項高科技研發成果，以及介紹台灣茶業發展歷史，讓民眾透過共同參與、體驗、 欣賞與品茗等活動，喚起人們對茶深植於生活中的記憶，推廣茶及飲料作物等相關知識。

行政院農業委員會表示，茶改場創立於1903年，迄今已歷115年，除楊梅總場，先後設立文山、魚池、台東三分場及凍頂工作站。長久以來致力於台灣茶業品種改良、產製銷技術改進、推廣教育服務等事宜，扮演研發先驅與產業推動的重要角色，亦為台灣唯一的茶產業輔導專責機構。

「雋永茶情•創意綿延」是為了展現茶改場長期蓄積的研發能量及創新推廣成果，特別準備了多樣活動，包括台灣茶業發展史及文物展示、研發成果展示、台灣七大特色茶品茗、浪漫台三線農情客家風成果展示、茶葉知識翻翻樂、茶樹品種辨識及日月潭紅茶風味輪等介紹。

茶改場說，台灣的茶產業面對國內外環境變遷及挑戰，近年來致力於跨域整合公私部門資源，並輔導青年農民投入茶產業發展，希望能延續及創造競爭優勢。另秉持政府推動友善環境耕作、產銷履歷、衛生安全製茶廠、省工機械化等政策，亦積極投入研發新產品、育成新品種、改良生產技術、加強消費者認知推廣，發揮食農教育精神，讓茶文化更貼近民眾。

當天活動還安排袋茶及擂茶DIY、茶凍教學、百人揉茶、揉茶巾香包教學製作、茶凍與咖啡烘焙製作等體驗活動，希望透過民眾共同參與、體驗、欣賞與品茗，帶動大家用實際行動來支持台灣農業。