南北韓破冰 邊界地區成南韓房市熱點

（中央社首爾14日綜合外電報導）北韓承諾緩和緊張局勢，與南韓重新建立關係後，兩韓間重兵防守的邊界地區如今成了南韓房地產市場的超夯熱點，就連首爾奢華的江南區也相形失色。

路透社報導，外界預期人潮和資金將持續湧入，使得非軍事區（DMZ）周邊小城鎮和人口稀少的鄉村地區買氣激增。

官方數據顯示，坡州市3月土地交易數量比2月多出一倍以上，來到4628筆。這項數據遠遠超過其他較知名的市場，例如時髦的江南區，江南區的土地交易數量僅成長9%。坡州市是進入聯合國停戰村板門店（Panmunjom）的通道。

南韓邊境城市坡州（Paju）37歲牙科醫生姜承旭（Kang Sung-wook，音譯）自3月中以來，已在非軍事區內和附近地區買了8塊地。

其中5塊他連去都沒去過，僅憑著谷歌地球（Google Earth）衛星影像和地圖購買，因為非軍事區不對公眾開放。

儘管非軍事區不對公眾開放，南韓端的2公里緩衝區和其他邊界地區土地仍開放民眾購買和登記。

姜承旭說，先前相互為敵的兩韓關係有所改善，邊界地區買氣超旺，所以他必須趕緊行動。

姜承旭說：「自北韓與美國即將舉行高峰會的消息3月曝光後，我就開始留意，好的標的看似都已售出，我意識到房地產市場開始變得火熱。」

他如今共在邊界地區斥資30億韓元（280萬美元），購入20公頃土地。

數十年來，非軍事區一直是與眾不同的熱點。在這裡，時而上演致命的軍事挑釁和北韓人大膽叛逃的情節。兩韓上個月在板門店舉行具有歷史意義的高峰會，北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅承諾要重新連接兩韓的邊界鐵路和道路，並讓非軍事區變成一個「和平」地區。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070514