管中閔籲總統520前弭平爭議　蔡英文：這就是政治化

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）臺灣大學校長遴選管中閔一案，在12日臺大舉行臨時校務會議決議不重新遴選後，進入另一波僵局，而對於管中閔上周向總統蔡英文放話，希望在5月20日前「出面弭平爭議」，蔡總統今（14）日回應，管中閔這種說法本身就是「政治化」。

本周日即就職屆滿兩周年的蔡總統，今日接受《蔻蔻早餐》廣播節目專訪，被問及管中閔一事，蔡總統強調，這是「一個法律問題不是政治問題，我們現在看到是有些人試圖把它政治化。」

蔡總統也批評，「如果管教授有什麼事情要說，就應回到體制裡按照程序來表達意見」，然而一直以來「他似乎都沒有自己去回應外界質疑的問題，對很多事情都只有一個解釋，就是政治化。」

而回應管中閔12日接受《中國時報》專訪時，表示「再七天，下個禮拜日就是520，希望蔡總統不要讓拔管案的政治風暴越滾越大，成為520就職演說的不可承受之重」，蔡總統則回應，管中閔要她出面並給予520這個期限本身就是政治化。

蔡總統強調，教育部既然已經形成看法了，就會尊重教育部的決定，「總統不會有自己的判斷，因為他本來就有權責機關在處理」，若是要她要求教育部在週日前處理完這件事情，「那我不就是政治介入了嗎？」