〈財經主筆室〉電信資費499之亂  對40萬股東是利空還是機會？

全台「499之亂」目前持續熱鬧上演中，電信業4G資費大戰殺的腥風血雨，有人高興搶辦低價資費，但也引發很多電信老客戶的民怨，相信短期內新聞熱度仍將繼續發燒，而這波電信大戰話題似乎也已燒進股市之中，這些電信類股明顯已受到波及，除了股價量價均出現反映外，市場對後市也出現多空紛歧看法。電信三雄股東人數高達近40萬人，仔細分析電信大戰對各家業者業務及財務影響，掌握各家公司業績發表關鍵時刻，審慎進出手中持股，或許可以減少股價損失、甚至從中獲取差價利潤。

這波499資費大戰引發全民轟動，一般民眾喜迎電信資費的降價，但在股票市場來看，這些電信類股的股東心情卻是有些沈重，明顯是未蒙其利卻先受其害。中華電、台灣大及遠傳電信三雄，甚至包括上櫃的亞太電信股票，最近幾天均出現量大下跌走勢，股價紛紛下探近期的新低點，最主要關鍵點就是股東憂心資費低價競爭愈演愈烈，恐衝擊行動產業的營收與獲利，預期性利空導致電信股近日賣壓沈重，各家公司股價臉綠。

投資人的擔心並不是沒有道理，近日中華電記者會上總經理就坦承，499方案雖為短期專案，不諱言確實是沒有獲利的空間，對中華電的ARPU（每戶平均帳單金額）獲利多少會有影響。雖然中華電強調是短期促銷方案，但以中華電日前一宣佈499方案後，其它業者立即紛紛跟進，未來這種低價促銷方案可能很難退場，電信業者繼續廝殺的結果，市場很難擺脫低價吃到飽的泥淖，中長期來看對業者獲利空間提升，明顯造成很大的阻礙，這對股價表現向來比較穩定的電信股來說，算是個潛在利空。

根據NCC資料顯示，去年第4季行動通訊整體營收494.6億元，已經是連續6季出現下滑，但同期行動通訊數據量卻出現6倍增長，低價吃到飽讓傳統語音收入下滑佔很大因素，但低價吃到飽也讓業者受傷不少，以業者ARPU（每戶平均帳單金額）來看，中華電今年第1季ARPU為581元，比去年平均595元衰退，台灣大691元也比去年平均710元減少，遠傳669元也低於去年平均的695元，如今499之亂再度開打，投資市場擔憂各家業者的ARPU還會繼續下滑，讓電信產業變得不健康。

不過，電信股最近股價雖然出現探底情況，但成交量也紛紛出現近期少見的大量，意即同樣也有不少買盤進場逢低接手，似乎有不少投資人著眼這波電信大戰，各家電信門市門庭若市的瘋狂景象，短期對業者的業績提升注入難得一見的強心針，況且這波搶低價499資費者，有不少是情願支付鉅額違約金也要搶辦者，違約金的入帳對業者短期財務帳面有美化作用，應該對股價短期表現具有利多激勵作用。似乎針對電信業者激烈競爭花樣不斷更新，投資人也應該採取不同策略來進出手中持股，才能在變幻莫測的股海中立於不敗之地 。