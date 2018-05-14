北韓駐新加坡大使館：川金會將順利進行

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據《韓國中央日報》報導指出，北韓駐新加坡大使館職員表示，在6月12日於新加坡舉行的川金會，兩方將共同努力讓會談能夠順利進行。

雖然川金會落腳的國家已確定，不過據《韓國中央日報》引述北韓駐新加坡大使館職員受訪時表示， 許多酒店都在考慮範圍中。不過這次川金會，兩位領導人會談地點尚未確定。

不過，以安全考量來看，在新加坡唯一符合符合美國總統的維安標準即是香格里拉大飯店的峽谷翼(Valley Wing)香格里拉套房。香格里拉大飯店自2002年起多次被選為國際安全會議——「亞洲安全會議」（也稱作 香格里拉對話 Shangri-La Dialogue (SLD)）的舉辦地點。

據了解，新加坡總理李顯龍總理在上週五(11日)於美國總統川普的電話中提及，新加坡非常榮幸能夠主辦這次會議，並表示將竭盡全力，確保會議會順利成功舉行。

而彭博社資訊報導中指出，北韓與美國的貧富差距能從他們在新加坡的大使館規模就看得出來。美國駐新加坡大使館設在外國使館區的大花園內，這棟氣派的獨棟建築造價3000萬美元（約台幣9億元），有柱廊和水池，緊鄰新加坡外交部、英國和澳洲大使館，美國大使館總共有100多名外交人員。

美國駐新加坡大使館

反觀北韓駐新加坡大使館座落在新加坡國會大廈的對面的辦公大樓——High Street Center15樓的一間套房內。北韓駐新加坡大使館在新加坡外交部登記了8名代表和配偶，而駐新加坡的大使為金哲男。