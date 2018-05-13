全臺最長剪紙藝術裝置　11月臺中花博登場

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）身兼導演及剪紙藝術家的楊士毅「阿貴」，將為11月登場的臺中世界花卉博覽會打造全臺最長的鐵雕剪紙藝術裝置。

臺中市政府表示，楊士毅將以「人與自然在一起的幸福時光」為主題，在花博后里園區花舞館的戶外打造長240公尺、薄度僅0.2公分的鐵雕剪紙藝術裝置。

根據市政府，楊士毅將採用新式剪紙創作，結合臺灣原生動植物圖樣，搭配短語，呈現人文與自然相輔相成的美好意象。

楊士毅指出，此次剪紙裝置藝術有三大主題，分別是花、樹與大地。以紅字為基底色彩，創作出大地、樹木、石虎、臺灣黑熊等剪紙圖樣，並加入孩童寫下的「給大自然的話」。

楊士毅舉例，像是小孩依偎著大樹搭配「傷心時謝謝你在身邊」，或是小山丘搭配「在我心中你是我的家」等話語，希望帶給民眾一股療癒感。

楊士毅將為臺中花博打造全臺最長的鐵雕剪紙藝術裝置（照片來源：臺中市政府提供）

臺中市政府建設局長黃玉霖則表示，臺中花博的策展概念融合后里、豐原，以及外埔三大園區的地景地貌與生態，期待讓每一位遊客發現臺灣最珍貴的原創藝術生命力。

37歲的新銳導演楊士毅，除了拍攝的短片多次入圍柏林國際短片影展等國內外影展，四年前開始接觸剪紙創作，並成為新一代的剪紙藝術家。

楊士毅曾為蘋果公司（Apple Inc.）臺北101直營店籌備時設計店外牆的剪紙藝術裝置，此次則為臺中花博再次推出巨型戶外剪紙創作。