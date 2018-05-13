統計：初為人母約31歲 35歲以上生第1胎逾兩成

（中央社記者謝佳珍台北13日電）生育年齡再往後遞延，根據內政部公布最新統計，民國106年生育第1胎生母平均30.83歲、生母平均年齡31.97歲，分別較96年增加2.29歲與2.44歲；其中35歲以上才生第1胎占21.27%。

內政部日前在官方網站公布生育統計相關資料指出，近10年女性初婚年齡逐年延後，由96年28.06歲上升至106年30.03歲，10年間增1.97歲，生育年齡也隨之往後遞延。

統計指出，106年出生嬰兒的生母平均年齡31.97歲，較105年31.85歲微增0.12歲，較96年29.53歲增加2.44歲，且呈逐年上升趨勢；106年出生嬰兒的生母以30至34歲者占37.85%最多，35至39歲者占24.64%次之，25至29歲占23.39%居第3。

內政部表示，106年35歲以上的高齡產婦占29.04%，依生育胎次觀察，屬於生第1胎者占37.02%，生第2胎者占44.10%，分別較96年增加3.97個及0.90個百分點；生第3胎以上者占18.89%，減少4.87個百分點。

106年生育第1胎生母平均年齡30.83歲，較105年30.74歲微增0.09歲，較96年28.54歲增加2.29歲；其中以30至34歲占36.73%最多，25至29歲占28.54%次之，35至39歲占18.33%居第3。

分析近10年年齡層結構，內政部說，未滿30歲生育第1胎的生母比率呈下降趨勢；30至34歲者則在103年達最高後再反向減少；而35歲以上才生育第1胎者，自96年占7.76%逐年增加至106年21.27%，增加13.51個百分點，顯示民眾生育年齡續呈遞延現象。

至於嬰兒出生數，內政部指出，除99年（虎年）出生16萬6000人較少外，其餘各年均在19萬人以上，106年19萬4616人，較105年減少1萬2984人、減少6.3%。