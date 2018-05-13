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巴黎市中心持刀攻擊造成一死　反恐部門著手調查

法國巴黎市中心12日晚間發生持刀隨機殺人事件，造成一死四傷

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/05/13 10:26

法國巴黎市中心當地時間12日晚間發生持刀隨機殺人事件，造成一死四傷（照片來源：美聯社提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　外電報導）法國巴黎市中心當地時間週六（12）發生持刀隨機殺人事件，造成一死四傷，嫌犯隨後遭警察擊斃，巴黎檢方不排除這是一起恐怖攻擊。

世界報》報導，週六晚間九點左右，一名男子在巴黎二區著名景點歌劇院（Palais Garnier）附近的街道上，持刀隨機傷人，造成一死四傷，其中兩人原本傷勢嚴重，所幸在送醫急救後已脫離險境。嫌犯在犯案後遭到警方擊斃。

法國內政部長杰拉爾科隆（Gérard Collomb）表示，死者為一名29歲年輕男子，「法國的年輕人又再一次地遭到襲擊。」

根據《解放報》，巴黎檢察官佛朗索莫朗（François Molins）在案發現場召開記者會時指出，根據數位目擊者的說詞，嫌犯在發動攻擊時大喊「真主偉大」（Allah akbar）。

此外，莫朗表示，考量到嫌犯的犯案模式，此次事件將朝恐怖攻擊方向偵辦。

聖戰組織伊斯蘭國（ISIS）隨後則透過其宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）聲稱該組織為此次事件的幕後主使者。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稍後在推特（Twitter）上表示，法國又再一次付出慘痛損失，但法國絕不會屈服於自由的敵人。

馬克宏也讚揚警方此次行動，「我代表所有法國人向壓制恐怖分子的勇敢警察致敬。」
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