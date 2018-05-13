 屬於姊妹的美好旅行 理想大地閨蜜節渡假心享受

春末夏初爽朗微風輕拂的 5月，是旅行最舒適的季節 ，擁有傲人自然景觀與獨特異國 風情的花蓮理想大地， 風情的花蓮理想大地， 即日起 推出「閨蜜節 推出「閨蜜節 ．美好旅行提案 」，三五好友 ，三五好友 一起 旅行、拍 旅行、拍 旅行、拍 照打卡，享受清新空氣 和雙人全然放鬆 SPASPASPA，晚上在星空下傾訴心事、七嘴八舌地聊 ，晚上在星空下傾訴心事、七嘴八舌地聊 起那年瘋狂的友情， 好玩又舒壓 ，盡情 享受 姊妹 歡聚 時光 。

「閨蜜節．美好旅行提案」，享一泊二食 「閨蜜節．美好旅行提案」，享一泊二食 、雙人全然放鬆 SPASPASPA療程 與館內 遊程活動 二 選一 。喜歡探索自然 者，可參加「舒活漫遊」 ，可參加「舒活漫遊」 ，可參加「舒活漫遊」 行程：「 搭乘竹筏在自然河道上，以宏偉 搭乘竹筏在自然河道上，以宏偉 搭乘竹筏在自然河道上，以宏偉 搭乘竹筏在自然河道上，以宏偉 的中央山脈做背景拍下動人回憶，摘採園區內天然香草植物揉麵團、披薩品嘗窯烤的自然原味，園區內新鮮花草都可以製作植物染香囊為紀念帶回旅行的回憶 。」 ；若想來點帶有歐式美學氣息的活動，可以參加「理」遊程 ：「 乘遊 艇穿梭應許之河，近看有畔異國建築景致遠海岸山脈遼闊由專人帶領散步園區，細 園區，細 園區，細 細品味西班牙式建築的故事， 在薜荔古堡旁來張獨一無二「網美照」此外細品味西班牙式建築的故事， 在薜荔古堡旁來張獨一無二「網美照」此外細品味西班牙式建築的故事， 在薜荔古堡旁來張獨一無二「網美照」此外細品味西班牙式建築的故事， 在薜荔古堡旁來張獨一無二「網美照」此外細品味西班牙式建築的故事， 在薜荔古堡旁來張獨一無二「網美照」此外細品味西班牙式建築的故事， 在薜荔古堡旁來張獨一無二「網美照」此外除了眼看 還有 手作 ：「 西班牙皮雕 DIYDIY 」，敲打製作專屬的實用皮紀念品最後 在專業咖啡老師的指導下，將產自舞鶴公主豆手沖成一杯精緻濃醇的咖啡香氣裡，姊妹一起 聊心事，體驗堅定友情的單純美好。 旅行的同時舒展身心， 閨蜜節專案 還包含 了雙人心悅悠閒 /全然放鬆療程，在理想大地內的 Zen SPAZen SPA Zen SPAZen SPA盡 情釋放在都會塵囂的壓力，以舒適緩慢手法針對 頭頸肩 進行舒壓放鬆，隨著輕柔 的觸覺感受緩沉澱心靈， 30 分鐘 就能 恢復神采與朝氣。

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