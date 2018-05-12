連結原鄉與臺灣新故鄉　東南亞新住民藝術展開跑　

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）近年有越來越多來自東南亞國家的人民選擇來臺灣工作、生活，成為臺灣的一份子，也為臺灣文化注入一股新活力，國立中正紀念堂此次推出東南亞新住民展，除了記錄人類移動與遷徙過程中，深刻而動人的生命故事，也呈現多元文化為社會帶來的正面價值。

「家庭備忘—記憶與遷徙之島：東南亞新住民主題當代藝術展」於週五（11）在中正紀念堂的中央通廊正式開展。主辦單位表示，期待透過本次展覽，讓觀眾更深層地認識新住民豐富多元的文化與生命經驗，也讓新住民與既有族群更加瞭解彼此，並互相尊重與包容。

策展人林怡秀表示，此次策展藉由遷徙之島、家庭備忘及家鄉風景三個子單元，由人的移動與遷徙延伸至個人的生命故事，試圖讓新住民的原生家鄉與新故鄉，有彼此雙向理解的可能。

此外，展覽內容包括裝置藝術、錄像影片，以及紀錄片等形式，娓娓道出許多新住民深藏於原生家鄉與新故鄉間不為人知的故事。

林怡秀也指出，臺灣自1980年代進入全球資本結構體系後，來自東南亞國家的新住民也陸續出現，他們的跨國移動緊扣著政治經濟與歷史環境的變化，也包含當地現實環境與個人的生命選擇，也因此，他們的「原鄉文化、社會關係與個體記憶，則是構築我們對其產生真實理解的入口之一。」

根據主辦單位，除了展覽，現場還將規劃一系列的活動，包含戲劇表演、桌遊同樂、紀錄片放映與導演座談會，以及書展等。展期至8月26日止。

「家庭備忘—記憶與遷徙之島：東南亞新住民主題當代藝術展」（照片來源：文化部提供）