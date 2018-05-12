新加坡川金會　後勤工作北韓傷腦筋

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）川金會即將於一個月後在新加坡舉行，雖然地點適中、維安無虞，但專家認為，峰會相關後勤工作恐怕是北韓現在面臨的最大挑戰。

北韓領導人金正恩7日破天荒搭乘專機「蒼鷹1號」閃電訪問大連，與習近平二度會面，打破北韓領導人歷來不搭飛機的傳統。專家指，這趟訪問可能是為了星國峰會所做的一次飛航演練。

金正恩的專機是老舊的俄製伊留申62型（Ilyushin-62M）客機，本趟大連之旅除了專機，還有一架隨行貨機，據悉是用來運送其特種轎車。

北韓與新加坡4,700公里的航程或許難不倒這架可飛1萬公里的客機，但對伊留申67型（Ilyushin-76）貨機，恐怕就比較吃力了。這架原本用於運送重機具至蘇聯偏遠地區的貨機，空間足以裝載一輛校車或兩個貨櫃。但該貨機不乏安全疑慮，今年4月才發生空難，造成機上257人喪生，況且最遠只能飛行3,000公里，若在滿載的狀況下，中途勢必得在與北韓友好的越南首都等地停留加油，否則就得輕裝上路。

曾為北韓政府工作、目前在首爾「北韓戰略資訊服務中心（North Korea Strategic Information Service Center）」任職的脫北者Lee Yun-keo表示，為了川金會，北韓將派出數十名安全人員、相關設備，甚至是金正恩專屬移動廁所。這意味著兩架飛機至少要50噸燃油，對目前受國際油品制裁的北韓而言，可謂十分窘迫。據南韓不具名官員說法，若非考量金正恩可接受的航程，美國其實更傾向在日內瓦舉行川金會。

另一方面，目前峰會訂於6月12日，但若任一方決定在新加坡過夜，目前當地只有一間飯店房間符合美國總統的維安標準，那就是香格里拉大酒店的峽谷翼（Valley Wing）香格里拉套房，一晚要價1萬元新加坡幣（約新台幣22.5萬元）。