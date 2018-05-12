與高中職座談　蔡英文：未來人才要有領導能力

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（12）日與來自全臺的高中職生座談時，表示對於未來人才養成，她希望同學能培養出系統整合、領導、作決策，以及承受壓力的能力。

蔡總統今日午間出席今周刊舉辦的「預見10年後的臺灣：小英總統與高中生面對面論壇」，與談的全國高中職生以國際關係、未來職涯、公共議題，以及公民素養四大議題提出問題，蔡總統並統一作出回應。

面對臺上臺下的高中職生，蔡總統表示，她期許年輕人能夠培養系統整合、擔任領導人、做出決策，以及承受壓力的能力，以面對未來世界多變的挑戰。

強調當今是個多領域及數位的時代，蔡總統指出，過去的教育跟社會結構裡缺乏系統整合的能力，導致臺灣雖然在零組件等產業上表現傑出，卻沒有自己設計或製造的產品，這是臺灣的危機，「我們需要補強系統整合能力，希望你們可以把這個放在心裡。」

此外，蔡總統也提及，過去社會在領導人的養成上是不足的，可能與社會習慣有關，但未來人才「最重要的要有做決策及做領導人的能力。」

面對高中職生提及臺灣國際處境艱難、人才逐漸流失、媒體素養不佳，以及高等教育面臨挑戰等問題，蔡總統先是表示，「國際處境困難的國家，人民必須走出去。讓世界看得見臺灣，這是我們大家共同的使命。」

強調臺灣年輕人有機會、有能力出國發展不是問題，只要政府開啟多元管道讓臺灣人能夠與外面世界互動，「你們走出去，或者外面的人走進來，最重要的是進出之間有互動機會」。

此外，蔡總統也鼓勵高中職生畢業以後，不一定要直升大學，相較於過去的年代，人們可能一輩子只從事一項職業，現代人的生涯分成好幾個階段，每個人一生可能將進出職場或校園好幾次。

不過，在場有高職生表示，政府推出「青年就業領航計畫」，每年提供5,000個名額予高中職應屆畢業生，畢業後直接進入職場工作，期間政府每月補助一萬元，作為未來升學進修用的計畫，成效並不佳，多數人還是選擇畢業後直升大學。

蔡總統提出研究結果表示，很多創新及研發都是來自於實際經驗的累積，因此高職生「可以試一試這個方案」，並強調若是先工作兩三年再回去念大學，相信在各領域上會更得心應手，且到時候也較沒有學費壓力。

此外，蔡總統也指出，教育制度要改，學生也要思考自己未來該怎麼走，不要因為爸媽或同儕壓力做決定。