台大校務會議攻防 重啟遴選案遭否決

教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大今天召開校務會議因應，在激烈的攻防下，「重啟遴選」提案遭否決，「儘速發聘」提案獲勝。

今天校務會議討論中，並非只有一面倒的聲音，許多會議代表認為管中閔確有違法事證，應照教育部的要求重啟遴選，但在最後的表決敗下陣來。

提出「重啟遴選」提案的台大經濟系教授鄭秀玲表示，管中閔違法兼職事證明確，應該自己出來說清楚，如果要走司法途徑，也應由管中閔自己出錢打官司，「台大沒必要為他付出那麼大的代價。」

台大學生會長林彥廷也提案，要求全面檢討遴選案的法規及行政爭議，並且增加遴選會、校務會議中的學生代表，但提案同樣遭到否決。林彥廷會後受訪無奈表示，這次遴選爭議中，很多是來自法規的漏洞和疏失，如果沒好好實施整頓，仍然會在下一次的校長遴選，甚至是教育部接下來的動作持續浮現，「這不是最完美的落幕方式。」

台大代理校長郭大維會後則說，會議結論是「大家的共識」，將上網公告會議結果。教育部則初步回應，要等到台大正式行文後，才能決定下一步該如何處理。

台大今天召開校務會議，代表一共提出4個議案，最後只有一案獲得通過，即心理系教授徐永豐、農經系教授官俊榮提出：「大學校長之產生應屬大學自治的範圍，為維護學校之正常運作，教育部應依大學法等規定，處理本校之校長遴選結果，儘速發聘，必要時本校應依法尋求救濟。」以及「在新校長就職前，全校應由郭代校長大維依法正常行使完整之校長職權，承擔校務發展之責任。」

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。