518國際博物館日 串連六館所拓展新公眾

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導​) 國際博物館協會（ICOM）自1977年起將每年的5月18日定為國際博物館日，每年推出ㄧ個主題，重新闡釋當代意義，配合今年主題「超連結博物館：新方法・新公眾」，文化部邀請博物館界代表出席共襄盛舉，鼓勵博物館把注意力擴及到核心觀眾以外的公眾，除了利用科技外，博物館亦可尋求新方法來詮釋和展示館藏，以吸引新觀眾加入與博物館互動。

中華民國博物館學會蕭宗煌理事長表示，博物館學會是以家族代表的身分，協助串連全國72座博物館活動，配合文化友善平權文化近用的政策，思考博物館的社會責任，以教育為主題，用新的方法推廣博物館活動。緊接著國立故宮博物院林正儀院長說明，故宮身為博物館大家庭的一份子，推動文化近用、參與歷史記憶，提供友善的博物館環境，外溢博物館串連的力量，讓更多人接觸體驗臺灣的文化。



文化部鄭麗君部長說明518國際博物館日是以各個博物館為主角，文化部是博物館的推手。自啟蒙時代開始，博物館就是人類文明的視窗，呈現文明的觀點，以自身載體的魅力，反省並推動與當代社會議題對話。2015年博物館法通過後，文化部創造150公分臺灣特有亞種的梅花鹿「阿博」為博物館的代言親善大使，邀請大家認識臺灣的博物館以及臺灣的多元文化。



文化部長期致力於推廣文化平權，在軟、硬體方面支持博物館完備友善觀眾的服務，例如體貼身心障礙的朋友們，提供視障朋友用觸覺欣賞藝術作品；也跟教育部合作，推動學生族群的文化體驗教育，設計專屬的導覽。在創新方面，以大溪生態博物館為例，是座跟在地街區融合的生態博物館，讓人可以親近整個在地文化。此外結合文化與科技，更能讓博物館走出去親近民眾。文化資源司推動「臺灣行卷」，期望未來能讓民眾能拿著手機裝置瀏覽各地文物，在「國家記憶庫」方面，則是運用博物館的內容跟史料，加值文化創作的內容。

