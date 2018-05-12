超級擬真！SpotMini機器狗明年上市 

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）機器人公司「波士頓動力（Boston Dynamics）」11日宣布，該公司研發的四足機器狗SpotMini將於明年上市，這個會自行開門的機器狗，可搭載鏡頭，成為企業的「看門狗」。

波士頓動力執行長Marc Raibert表示，SpotMini平坦的「背部」設計可供企業將各種由電腦操控的儀器裝在上方，以利更多應用。

目前該公司已製造10隻機器狗，年底前計劃為100隻進行測試，2019年年中盼能投入大量生產。售價尚未決定，但最新版SpotMini的製造成本已大幅降低，只有早期版本的1/10。

1992年成立的波士頓動力公司，旗下產品過去多半作為軍事用途。Google於2013年收購該公司，2017年再被日本軟銀（Soft Bank）集團買下。

Raibert表示，過去該公司並未將重心放在商業生產，直到被前母公司Google收購後，才開始思考將這項科技投入商業應用的可能性。機器人科技深具潛力，能執行許多由人類操控的工作。

波士頓動力常透過YouTube分享機器狗的測試影片，每每令人驚呼。今年2月釋出的SpotMini影片中，一隻「陽春版」的SpotMini走到門前，發現無法開門，竟呼叫裝有機械手臂的狗朋友來幫忙，最後兩隻狗成功打開門逃了出去，不僅動作靈巧敏捷，走路的姿態也與真狗極為相似。