國際記者聯盟在臺辦年會　吳釗燮：肯定臺新聞自由

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）國際新聞工作者組織「國際記者聯盟」於5月11日至13日首度在臺灣舉辦年度會議，外交部長吳釗燮在週五（11）的外交部酒會上提及，這是對臺灣新聞及言論自由的肯定。

外交部發布新聞稿表示，國際記者聯盟（International Federation of Journalists，IFJ）首度在臺舉辦年度會議，有來自全球20餘國，約40位組織執行委員及觀察員參加。

外交部週五晚間舉行酒會歡迎國際記者聯盟的與會代表，吳釗燮在會中強調，臺灣致力於保障記者採訪自由及安全，而「國際記者聯盟選擇在臺灣召開年會，是對臺灣維護新聞及言論自由努力的肯定。」

吳釗燮指出，臺灣維護新聞自由的成就世所共睹，「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）選在臺北設立亞洲總部，並連續六年在其世界新聞自由指數（World Press Freedom Index）排名中，將臺灣選為亞洲之冠。

吳釗燮也提及，紐約時報記者日前更撰文，稱許臺灣是亞洲言論自由的堡壘。



根據外交部，國際記者聯盟主席樂祿世（Philippe Leruth）在致詞時則讚揚臺灣擁有高度的新聞及言論自由，是值得亞洲其他國家借鏡的典範。



總部設於布魯塞爾的國際記者聯盟於1926年在巴黎成立，目前組織會員人數達60萬人，分布在146個國家，為歷史最悠久且全球新聞工作者會員人數最多的國際記者組織。