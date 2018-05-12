泰雅族編織工藝之美 大英圖書館展出

台灣今年參加「倫敦精緻工藝週」（London Craft Week），特別邀請編織藝術家林淑莉與陳秀玉登大英圖書館，展現泰雅族精緻編織工藝。

第4屆「倫敦精緻工藝週」於9日至13日登場，是以「工藝」為主軸的大型活動，呈現設計品牌與產品幕後的工藝與製造。文化部、駐英處文化組首次與大英圖書館共同策劃，除了作品展覽外，也有現場示範體驗，讓英國民眾親身領略台灣原住民傳統編織工藝與時尚之美。

10匹精緻美麗的泰雅傳統織布在大英圖書館大廳舞台展示，泰雅傳統婚禮服飾、當代設計服飾、披肩、生活編織用品展示在舞台兩側。編織家林淑莉、陳秀玉並以泰雅傳統織布地機、弓織展示泰雅傳統編織工藝。

編織藝術家當地時間11日在大英圖書館，示範泰雅族傳統弓織技藝，民眾坐成一排學習。（照片來源：駐英處文化組、中央社提供）



泰雅族媳婦林淑莉是名列國立台灣工藝研究發展中心台灣工藝之家的編織高手，泰雅族人陳秀玉則是泰雅族語傳承教學老師，同時精於傳統弓織技藝。兩人在現場展示，吸引許多民眾參與，或坐、或站，認真學習編織。

陳秀玉清幽的泰雅母語歌聲在大英圖書館大廳迴盪，也吸引各國民眾駐足欣賞。

11日晚間舉行開幕酒會，駐英國代表處副代表程祥雲出席致詞，讚賞兩位泰雅編織工藝家帶來美麗、多元文化的台灣原民編織工藝之美。

大英圖書館亞非部主任孟露夏（Luisa Elena Mengoni）代表圖書館，歡迎兩位編織家分享專業編織工藝與多元文化，充分展現教育、文化交流與文化資產傳承的意義。

林淑莉更特別以泰雅族傳統服飾圖紋結合英國國旗，以及大英圖書館的建築為靈感，設計編織作品，致贈大英圖書館收藏。

作品融合大英圖書館的建築用色與中庭廣場方格意象，轉換為泰雅菱形紋色彩編織，菱形紋對泰雅族來說，代表祖靈的眼睛，有護佑之意。