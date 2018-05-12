全球最年輕14歲樂高達人  創作達標台灣第一人

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）年僅14歲的鄭宇亮創作的樂高作品投稿到LEGO ideas，歷經一年多的連署確定達標，成為台灣第一人，也是全世界通過連署最年輕的玩家，作品還可望被樂高官方量產。



樂高玩家常以MOC（My Own Creation）來稱呼以樂高做出的創作品，而從事創作的樂高迷，通常就會被稱為MOCer，阿亮（鄭宇亮）是一名年輕的MOCer。



LEGO ideas是樂高官方的平台，鼓勵MOCer將創作投稿，在一定的時間內如果獲得一定的票數，則可以繼續留在該平台，並在約2年的時間募集1萬個連署支持，樂高就會評估是否將這個創意作品量產。

阿亮是一個小小樂高迷，從3歲開始，亮爸鄭鈞瑋無意間拿著一盒朋友送的樂高小玩具給阿亮，原本不覺得阿亮有辦法完成，沒想到阿亮卻變得不斷在摸索積木，本來很吵鬧，拿到樂高後卻很安靜地堆積木，過沒幾天，阿亮就完成了這組樂高。於是亮爸一路讓阿亮越玩越大，10年來投資超過新台幣百萬元。

（鄭宇亮​作品目前處於審核階段／圖取自LEGO ideas網頁ideas.lego.com）​

阿亮一年前用樂高創作組成一台摩托車，這個作品是根據BMW R60/2實車下去設計，並從樂高盒組中蒐集各部分的材料完成，作品一拍照放上網路的樂高社團，立刻引發了很大的迴響，紛紛鼓勵他能夠投稿到LEGO ideas，但當時年紀不足的他，遲至去年11月滿13歲、符合官方的年齡限制後，12月才正式投稿。



在歷經一年多的努力下，阿亮在4月28日正式達成1萬個連署支持，也收到樂高官方來信，希望阿亮提供作品的細部內容。阿亮說，目前LEGO ideas有超過2.6萬件投稿，票數超過1萬票的僅146個作品，真正被官方評估後量產的只有21個作品。



為了讓自己的作品走上官方量產之路，阿亮近幾個月以來，都不斷在嘗試加強作品的穩固、可玩性等，希望能進一步達到量產的目標。



不過，由於阿亮的作品是實車創作為樂高模型，樂高官方量產必須取得BMW的授權，有樂高玩家認為，這也將是阿亮的作品能否走上官方量產的難題之一。