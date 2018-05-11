藝文表演退換票 新制16日上路

（中央社記者汪宜儒台北11日電）藝文表演產業多元發展，但退換票、黃牛票事件也層出不窮。文化部日前為此修訂「藝文表演票券定型化契約應記載事項」的退換票機制，新增3種方案，5月16日公告施行。

現行的「藝文表演票券定型化契約應記載事項」只有一種退換票方案，退換票的截止時限是演出前10日，手續費的上限是票面價的10%。文化部這次新增另外3種方案，希望增加選擇彈性。

3種方案包括：購票後3日內可退換票，手續費上限是票面價5%；退換票截止時限是演出前20日，手續費上限是票面價10%。另有級距式退換票，規定為退換票時間在開演的31日以前，手續費上限是票面價10%，開演前11日至30日收取手續費上限是30%，開演前3日至10日收取手續費上限是50%。

此外，為了進一步保障消費者與主辦單位權益，文化部訂有兩項配套措施。一是如果造成退換票的責任並不屬於消費者，而是主辦單位取消演出、颱風天停班停課，或是消費者於演出前發生不可抗力的重大變故等，主辦單位將不得收取退換票的手續費；二是主辦單位假使發現購票者是為了轉賣票券以賺取價差，也可以不提供退換票服務。

文化部表示，自106年起陸續邀集流行音樂業者、表演藝術業者、售票平台業者、專家學者、行政院消保處及消基會等單位召開多次會議研商、聽取建議，期望透過退換票機制的修訂，逐步導引商業模式的改變，讓熱門場次的剩餘票券可以盡早釋出，減少囤票及惡意掃票的現象，同時保障真正喜愛藝文表演的消費者能以合理票價欣賞表演。

未來，文化部將在全台各地舉辦6場說明會，使企業經營者、消費者瞭解修正法案的重要變革，此外，若消費者遭遇退換票爭議等消費糾紛，可洽各縣市消保官申訴及調解。