太平島位於台灣轄境最南端　面積約70個足球場大

海洋委員會海巡署，11日會同多個單位在南沙太平島海域實施人道救援演練，驗證「4G行動通訊系統回傳即時救援影像資料」，透過受災船上醫療狀況即時連線，醫師得以快速指導現場急救。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）海巡署指出，11日的「南援三號」演練總計出動7艘艦艇、2架飛機，未來將持續辦理南海人道救援演練，並深化與周邊國家的救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心，與運補基地的角色。

中央社報導，太平島地處南海南沙群島北部中央，與高雄港相距860浬，位於我國轄境最南端，面積0.51平方公里，約70個足球場大。

島上擁有地下淡水資源、飼養狗、羊、雞等家禽，並種植各式熱帶蔬果，足以維持人類居住與經濟生活。

目前海巡署派駐島上人力約100多人，另有空軍與海軍駐軍。太平島上的南沙醫院(下圖)也預計於今年底動工整建，讓救援能量更加厚實。

報導引述海巡署長李仲威說，太平島的人道救援演練不會只到「南援三號」，未來會繼續做下去，在各部會努力合作協調下，太平島成為人道救援中心的能量，會越來越強。



海巡署同時表示，自89年駐守東、南沙迄今，於南海執行國際及國內人道救援案件共75案115人次，其中南沙海域部分，計有27案、39人次。

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