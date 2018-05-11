【「南援三號」演練】台灣國家級救護隊動員　展示南海救援能力

太平島海域實施人道救援演練，模擬救援重大傷患後，由空軍運輸機協助後送國軍高雄總醫院。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）海洋委員會海巡署今（11）日在太平島海域進行「南援三號」人道救援演練。海巡署長李仲威說，這次演練，首次投入國家級救災隊與空拍機支援，提升救援能量，將太平島打造為人道救援中心。



中央社報導，海巡署上午會同外交部、交通部、國防部、衛生福利部及國搜中心等機關，在南沙太平島海域，舉行「南援三號」演練，展示台灣在南海的人道救援能力。



演練設定台灣籍貨輪「昌運一號」航行至南沙太平島附近海域時，遭他國籍貨輪「大川輪」碰撞，引發「昌運一號」船艙失火、船身破損進水並失去動力，船上25人中，有2船員燒傷、4船員多處骨折、4船員落海失蹤，及其他多人輕傷。

「昌運一號」緊急聯繫海巡署求援，並發射信號彈標示所在位置。海巡署高雄艦及警備小艇前往馳援，運用空中無人載具空拍機（UAV）從空中拍攝(如下圖)，了解「昌運一號」受損狀況、尋找落海船員位置，並使用煙標，定位海中待救民眾。

11日在南沙太平島海域實施的「南援三號」人道救援演練，模擬貨輪碰撞事故造成多人失蹤、受傷，海巡署派出警備小艇，並運用無人飛行載具（UAV），分從海、空進行搜救。中央社

11日在南沙太平島海域實施的人道救援演練，模擬貨輪碰撞造成多人失蹤受傷，海巡隊員協助將受傷人員接駁至島上接受醫療。中央社

隨後衛福部國家級災難醫療救護隊，前往現場急救，將救回民眾迅速送往島上南沙醫院進行治療，重大傷患後續由空軍運輸機，運用加護維生系統（ICU）後送高雄總醫院。演練過程緊湊、逼真。

中央社引述李仲威受訪時說，總統蔡英文在105年7月20日指示，要把太平島打造為人道救援中心，這次「南援三號」進行立體化搜救演練，從空中、水面同步搜救，首度投入空拍機，利用即時空拍影像迅速掌握災情。

去年4G網路開通後，將受災船上醫療狀況即時連線，醫師可以快速指導現場急救。



此外，李仲威說，國家級災難醫療救護隊(國災隊，如下圖)，也首次派出7人小組，投入救災支援演練。未來當發生重大災情時，國災隊將可迅速投入協助救災。

11日的「南援三號」人道救援演練中，衛福部國家級災難醫療救護隊前往現場急救，將救回民眾迅速送往島上南沙醫院進行治療。中央社