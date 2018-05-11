北投亞太飯店 下午茶三人同行一人免費

春暖花開的季節，快揪閨密姊妹們來北投亞太飯店享用綠漾下午茶。北投亞太飯店推出甜鹹點兩套組合豐富多元NT$580元，均由師傅親自手工製作，精緻營養不甜膩又美味，色香味俱全，驚艷味蕾。針對綠漾下午茶特別推出，加入亞太LINE下載優惠劵， 5/5~6/30期間即可享下午茶三人同行一人免費。

綠漾下午茶提供多款甜鹹點精緻美味NT$580元，師傅手工製作誠意十足，滿足味蕾全方位需求，鹹點方面提供鮮翠沙拉，搭配師傅親自調配香氣十足的胡麻醬，品嚐起來清爽又營養，手作三明治細緻爽口，很有飽足感。師傅手工製作的漢堡皮口感細緻，小漢堡裡面夾層新鮮厚實鮭魚，新鮮的鮭魚品嚐起來軟內Q彈。綠漾花園下午茶招牌甜點『檸檬糖霜蛋糕』，蛋糕帶著檸檬香氣，甜而不膩，鬆軟的蛋糕帶著檸檬萊姆的香味，讓人一口接一口驚豔不已，檸檬香氣縈繞在口中，清爽可口適合春夏季節。

『水果奶酪』也是令人驚豔的一項春夏甜品，選用當季新鮮水果，草莓、哈蜜瓜等等，奶酪濃郁滑順口感搭配清爽的水果，甜蜜春夏聖品。女孩兒們最愛的馬卡龍，甜滋滋地香氣味道，融化在口中，有巧克力、抹茶、覆盆子三種最受歡迎地口味，隨意搭配。另外一個大驚喜就是有主廚每日精緻甜點，每次都可品嚐到不同的甜品，有小泡芙、布朗尼、生乳塔等，每次來都會有不同的驚喜，快邀約姊妹淘一起加入亞太LINE@，5/5~6/30期間享下午茶三人同行一人免費的超值優惠，來一場美美的閨密下午茶約會吧!