旭酒造社長櫻井一宏來台會粉絲  晶英國際行館獺祭酒吧獻新菜單

晶英國際行館日前邀請日本旭酒造社長櫻井一宏來台，於行館內獺祭官方酒吧舉行餐酒會，櫻井社長難得親自向粉絲們介紹每支獺祭純米大吟釀的特色，以獺祭二割三分、三割九分、氣泡濁酒等酒款結合Ukai-Tei Kaohsiung鐵板燒，極上海陸食材搭配夢幻純米大吟釀成就一場頂級餐酒饗宴。
櫻井社長也開心宣佈未來預計每半年都會在晶英國際行館舉辦一次粉絲見面餐酒會，希望有更多機會能跟喜愛獺祭的台灣粉絲們近距離接觸，讓更多人透過餐酒在舌尖上的相互輝映，品味獺祭獨特的淡麗芳醇。
晶英國際行館五月起也推出獺祭酒吧佐酒美饌新菜單，由Ukai-Tei Kaohsiung協力監製，除了有口感清爽的烏魚子蘋果沙拉、時令水果佐帕瑪火腿、獺祭酒蒸蛤蠣外，也提供能與獺祭香氣呼應的帕瑪森乳酪燉飯、炭烤東寶豬香腸佐蕈菇、嚴選炸牡蠣等，每道料理定價皆為350元(10%服務費另計)。同時，針對獺祭頂級酒款「磨之先驅」，也量身訂做歐洲皇室傳統搭配方式呈現的千島湖魚子醬拼盤，以Bellini小麥餅、Melba toast配合蛋白和蛋黃碎、酸豆碎、洋蔥碎、蝦夷蔥、酸奶等，與獺祭純米大吟釀入喉後變化出層次豐富的濃郁細緻餘韻，定價800元(10%服務費另計)，不少獺祭粉絲品嚐後皆讚不絕口。
晶英國際行館與日本旭酒造合作愉快，未來更預計在館內獺祭酒吧引進「獺祭早田」、「獺祭燒酎」等限量酒款，櫻井社長表示2016年推出的「獺祭23早田」，是旭酒造為了紀念為獺祭研發二氧化碳奈米微氣泡殺菌法的早田保義教授，而特別限量製作的酒款。因日本酒是利用麹菌發酵釀造而成，一般普遍使用加熱法殺菌，然而生酒特有的新鮮風味往往會在加熱過程中流失，因此使用內含二氧化碳的奈米微氣泡，使麹菌窒息以達到除菌效果，就能完整保留日本酒的豐富滋味。
「獺祭燒酎」則是透過特殊的蒸餾手法，僅能少量生產的珍稀酒款，未來可望於晶英國際行館的獺祭酒吧限量推出，讓台灣粉絲不用千里迢迢跑到日本，就能同步品味。御盟集團歡慶成立屆滿21週年，也推出限時回饋的獺祭二割三分180ml雙瓶組禮盒特價$1,500，邀請更多賓客品酩一起夢幻獺祭。