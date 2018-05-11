旭酒造社長櫻井一宏來台會粉絲  晶英國際行館獺祭酒吧獻新菜單

晶英國際行館日前邀請日本旭酒造社長櫻井一宏來台，於行館內獺祭 官方酒吧舉行餐酒會，櫻井社長難得親自向粉絲們介紹每支獺祭純米 大吟釀的特色，以獺祭二割三分、三割九分、氣泡濁酒等酒款結合U kai-Tei Kaohsiung鐵板燒，極上海陸食材搭配夢幻純米大吟釀成就 一場頂級餐酒饗宴。

櫻井社長也開心宣佈未來預計每半年都會在晶英 國際行館舉辦一次粉絲見面餐酒會，希望有更多機會能跟喜愛獺祭的 台灣粉絲們近距離接觸，讓更多人透過餐酒在舌尖上的相互輝映，品 味獺祭獨特的淡麗芳醇。

晶英國際行館五月起也推出獺祭酒吧佐酒美饌新菜單，由Ukai- Tei Kaohsiung協力監製，除了有口感清爽的烏魚子蘋果沙拉、 時令水果佐帕瑪火腿、獺祭酒蒸蛤蠣外，也提供能與獺祭香氣呼應的 帕瑪森乳酪燉飯、炭烤東寶豬香腸佐蕈菇、嚴選炸牡蠣等，每道料理 定價皆為350元(10%服務費另計)。同時，針對獺祭頂級酒款 「磨之先驅」，也量身訂做歐洲皇室傳統搭配方式呈現的千島湖魚子 醬拼盤，以Bellini小麥餅、Melba toast配合蛋白和蛋黃碎、酸豆碎、洋蔥碎、蝦夷蔥、酸奶等， 與獺祭純米大吟釀入喉後變化出層次豐富的濃郁細緻餘韻，定價80 0元(10%服務費另計)，不少獺祭粉絲品嚐後皆讚不絕口。

晶英國際行館與日本旭酒造合作愉快，未來更預計在館內獺祭酒吧引 進「獺祭早田」、「獺祭燒酎」等限量酒款，櫻井社長表示2016 年推出的「獺祭23早田」，是旭酒造為了紀念為獺祭研發二氧化碳 奈米微氣泡殺菌法的早田保義教授，而特別限量製作的酒款。因日本 酒是利用麹菌發酵釀造而成，一般普遍使用加熱法殺菌，然而生酒特 有的新鮮風味往往會在加熱過程中流失，因此使用內含二氧化碳的奈 米微氣泡，使麹菌窒息以達到除菌效果，就能完整保留日本酒的豐富 滋味。

「獺祭燒酎」則是透過特殊的蒸餾手法，僅能少量生產的珍 稀酒款，未來可望於晶英國際行館的獺祭酒吧限量推出， 讓台灣粉絲不用千里迢迢跑到日本，就能同步品味。御盟集團歡慶成 立屆滿21週年，也推出限時回饋的獺祭二割三分180ml雙瓶組 禮盒特價$1,500，邀請更多賓客品酩一起夢幻獺祭。