台北意舍酒店  搶攻謝師宴餐飲市場

驪歌響起，畢業季即將來臨！為感謝師長的教誨與提攜，並為那些年留下一個美好的回憶，台北西門町意舍酒店、台北松山意舍酒店、台北中山意舍酒店共同推出「青春洋溢」、「意氣風發」、「錦繡前程」等多種超值自助與半自助套餐的謝師宴專案，專案價格從每位新台幣750元起至1,000元不等，讓每個人都能夠選擇到最適合自己的最佳場地與專屬方案。

另外為了共同歡慶與回饋莘莘學子，除了原本各館謝師宴專案中提供的優惠之外，今年台北意舍酒店還特別聯合三館，開放讓學生族群之間能跨校或班級，揪團至台北意舍酒店報名謝師宴，共同享受團體報名的免費優惠名額！取得額外免費名額的方式相當簡單，只要於5月31日以前，邀請其他班級於台北意舍酒店的西門町、松山、中山任一館購買謝師宴專案並預付訂金成功，揪團與被揪團的班級皆能額外加贈1位免費名額，2個班級報名就送2位，同團內每班至多以加贈5位免費名額為上限，如此好康，千萬不能錯過！台北意舍酒店將以最有創意與價值感的謝師宴派對，向師長們與您的青春回憶致敬！

台北西門町意舍酒店 「吃吧」+「聽吧」美式派對謝師宴

台北西門町意舍酒店以獨特美式loft工業風格的室裝與輕鬆自在的氛圍，廣受到消費者喜愛。針對謝師宴，共推出三種超值自助餐專案：「青春洋溢」專案，每位新台幣750元，適用於星期一至星期四午、晚餐；「意氣風發」專案，每位新台幣850元與「錦繡前程」專案，每位新台幣950元，不限平、假日。專案最低保證人數40位起，提早預訂還可享有雙重優惠，第一重優惠：即日起至2018年5月21日以前付訂金，謝師宴當日可獲贈一位師長用餐免費名額；第二重優惠：享10人同行第11人免費優惠。除了多人同行與團報的好康之外，此次所有專案內皆有贈送特製的畢業快樂Candy Bar與無限量供應的爆米花，免費提供投影設備(含投影機與布幕)，免費無線網路。

原木燒烤饗宴

台北松山意舍酒店與您一起為璀璨輕狂的求學時光留下美好回憶，位於17樓的Que原木燒烤餐廳推出兩種超值謝師宴專案：「青春洋溢」專案，每位新台幣780元；「意氣風發」專案，每位新台幣980元。專案最低保證人數30位起，提早預訂還可享有雙重加碼優惠，第一重優惠：2018年5月31以前付訂金，即享早鳥九折優惠；第二重優惠: 每滿20人消費，將免費招待1位老師或同學用餐。

主菜選擇多樣性，燒烤肋眼心牛排、碳香櫻桃鴨胸、燒烤雞腿排、慢烤香料豬排，搭配無限量供應沙拉、配菜、湯品、甜點、飲料，菜色豐富多元！每位加價300元還可享啤酒無限暢飲！ 另提供無限供應的爆米花，投影設備(含投影機與投影布幕)一組，免費無線網路，讓您可在輕鬆漂亮的Que餐廳盡情開趴，恣意暢快的享受原木燒烤美食及基隆河醉人美景，快來Que原木燒烤餐廳策劃一場與眾不同的畢業派對吧！洽詢專線+886 2 2653 2828 分機 2301或+886 2 2653 2899！

台北中山意舍酒店 個性美味菜色 地表最狂的阿嬤秘方炸雞

選擇台北中山意舍酒店1樓的Buttermilk摩登美式餐廳，饗以時下最潮的美國阿嬤秘方炸雞來感謝師長。Buttermilk餐廳提供兩種謝師宴專案選擇：「青春洋溢」專案，每位新台幣850元；「意氣風發」專案，每位新台幣1,000元。專案最低保證人數30位起，提早預訂還提供多重加碼優惠，第一重優惠: 2018年5月31以前付訂金，即享早鳥9折優惠；第二重優惠: 每滿20人消費，將免費招待1位老師或同學用餐；第三重優惠：搭配謝師宴享紅白以及氣泡酒買6送1。在充滿設計感的美式摩登餐廳盡情開趴，恣意暢快的享受升華版的美國家鄉料理，共同創造專屬的歡樂回憶！洽詢專線 +886 2 2565 2828 分機 2800 或 +886 2 2565 2898！