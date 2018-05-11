「聯汐夢想」汐止區15所學校師生聯合美展，今(11)日在人文遠雄博物館展覽2館正式開幕。本次展覽匯集師生500餘件作品，現場打造一座充滿幻想的異想世界，讓觀賞的民眾可以一同乘坐夢想方舟，來趟奇幻的冒險旅程。

汐止區師生聯展已邁入第三屆，今年以「聯汐夢想」為主題，透過「我的未來不是夢」、「在地的改造行動」及「不一樣的新生活」三大展區，展現師生對未來的無限創意，藉由藝術一步步去實踐夢想藍圖，從校園的一座洗手台，到社區巷弄的再造，用創意重新妝點家園；同時，也讓參展者勇敢的作夢，去改變現狀，從小房間改造到蓋一間理想店鋪，甚至交通工具再變身，處處皆是孩子對生活的奇幻「藝」想。

教育局林奕華局長表示，「聯汐夢想」不僅是單純的藝術創作，更透過創作的歷程，讓老師與學生一起拓展想像的世界，建立勇於作夢的勇氣。本次展覽將邀請社服機構和全國偏鄉小學一同參加，並由汐止在地學生導覽，讓藝術遠播給更多的人，將夢想發酵擴散！這次活動由新北市教育局及人文遠雄博物館的公私協力合作共同推動藝術教育，讓本市的特色藝術活動愈加蓬勃。

人文遠雄博物館游冉琪館長表示，汐止區聯合美展已經是每年汐止地區十分重要的藝文盛事，今年更特別開辦「築夢工作坊」，邀請參展學校老師重現創意美術課，讓美學的種子散播在每個人的生活中。

「聯汐夢想」汐止區15所學校師生聯合美展從5月4日到6月27日開放民眾免費參觀，展覽時間為每週二至週日上午10時至下午6時，讓汐止師生帶您~~用藝術行動改造社區新生活。

汐止區15校師生聯合美展 遠雄博物館開展-林局長參觀學生作品。(照片由新北市政府提供)