多元文化在史前館   518博物館日免費入場

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）國立台灣史前文化博物館與台東縣外籍配偶協會，將於5、6月辦理多元文化月主題活動，讓民眾透過新南向國家的飲食及參與工藝製作，了解各國文化特色。

除此之外，更串聯臺東縣高中職原藝班與社群規劃「原來在這裡：臺灣原住民族陶藝展」與「圖紋、陶」第六屆原住民青年藝術節暨聯合展演活動，5月18日配合國際博物館日，將提供民眾免費入場參觀。

呼應國際博物館協會（ICOM）主題「超連結的博物館：新方法，新公眾」，史前博物館特辦理多元文化月主題活動，內容包含繪本閱讀、新南向國家特色飲食及工藝文化活動，讓民眾透過親身體驗，品嘗新住民姐妹手作異國風味飲食了解各國文化特色、手作影戲紙偶、等活動，了解新南向國家文化，達到深刻文化交流目的。

陶藝展方面，2018年以「陶」為主題，展示國內知名原住民陶藝家作品，展現台灣原住民製陶文化「傳統」、「復興」及「再現」的三大面向；而第六屆原住民青年藝術節暨聯合展演活動，與台東縣高中職原藝班合作，以「圖紋、陶」為主題，透過樂舞及創作進行文化交流。

史前館表示，配合國際博物館日，5月18號提供民眾免費入場參觀，5月20日於教資中心將有印尼蠟染布DIY活動，歡迎民眾踴躍前往參加。

學生在老師的指導下學習製作越南春捲（史前館提供）