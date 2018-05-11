中華電信足精彩MOD 4K行動體驗車全台走透透

迎接今夏體育盛事–2018年世界盃足球賽將於6月14日在俄羅斯登場，中華電信MOD邀請金鐘獎最佳主持人浩角翔起擔任世足賽推廣天使，為了讓客戶更方便體驗MOD 4K精彩視覺饗宴，特別舉辦14場MOD 4K行動體驗車全台走透透活動，並邀請知名主持人及藝人互動，點燃世足熱潮。

中華電信今(11)特於中華電信園區舉行MOD 4K行動體驗車開跑啟動儀式，由中華電信董事長鄭優及台灣運彩總經理林博泰共同主持，為2018世足MOD 4K行動體驗車活動揭開歡樂序幕，中華電信董事長鄭優表示：「MOD 4K行動體驗車以創新的方式，主動貼近客戶，讓客戶輕鬆體驗MOD精彩豐富的內容，現場並有知名藝人及互動遊戲，請大家一定要來同歡！」

MOD 4K行動體驗車活動自5月19日起，於台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等縣市舉行，其中3場將由MOD推廣天使浩角翔起現場主持，並有歌王歌后許富凱、曹雅雯演唱表演，其餘場次由知名藝人張文綺、蔡允潔主持，活動現場更舉辦「全民一起猜」搶答活動及挑戰遊戲，並備有限量好禮，歡迎全台各地朋友前往參與，一同感受2018世足歡樂氛圍。

本次2018俄羅斯世界盃足球賽，由中華電信MOD提供台灣地區唯一64場全賽事轉播，並領先業界提供20場4K Live轉播世足賽事，除了透過MOD享受大螢幕搭配4K超高畫質的視覺盛宴，也可透過MOD APP或Hami Video透過手機與平板收看，精采賽事帶著走，感受魅力無窮的世足熱潮！

除了MOD 4K行動體驗車，中華電信更與台灣運彩公司攜手，推出「裝MOD，買運彩，大獎跟著來」抽獎活動，超狂贈品包含6台賓士、60台emoving Shine中華電動二輪車、30台iPhoneX、30台聲寶55吋4K電視等超級大獎，讓您歡樂瘋世足！