富邦證券與台灣證券交易所攜手前進越南招商

越南為東協極富潛力的明日之星， 為台商投資新南向國家首選市場之一。 而前進台灣資本市場更積極的意義便是協助企業經營實力更上層樓， 早期台商到越南在地深耕多已數十年， 而今進一步邁向國際舞台之際，如何脫穎而出，人才、 技術及市場是致勝關鍵， 而資金來源預做規劃更是企業發展的重要後盾。

富邦證券積極協助推動新南向台商企業及優質外國企業來台上市， 日前與台灣證券交易所及相關中介機構，共同在胡志明市舉辦「 前進台灣資本市場說明會」， 增進台商對台灣資本市場的瞭解及促進雙方交流， 讓台商更瞭解台灣資本市場之優勢，吸引當地逾30家有意上市之台 商企業踴躍參加，獲得熱烈迴響。

台股流動性佳、籌資功能活絡，加上產業聚落完整， 台股多元性吸引眾多海內外優質企業來台上市，並獲得投資人認同， 富邦證券表示，台商選擇前進台灣資本市場， 不僅可以滿足籌資需求，同時透過上市過程檢視企業營運、 財務結構等，能協助企業管理制度再升級， 更是建構永續發展實力的重要里程。

富邦證券循著富邦金控在東南亞的佈局， 積極與台北富邦銀行胡志明、平陽及河內三處分行合作， 協助越南台商回台上市，為企業提供極佳的籌資併購平台， 相信越南企業的競爭力不僅僅是贏在亞洲盃，更要晉升世界盃競賽。

富邦證券擁有豐富的來台上市輔導及籌資經驗， 台灣證券交易所給予富邦證券2017年IPO最大市值獎第1名及 2016年IPO籌資金額第一名獎項的肯定； 富邦證券主辦之興富發建設100.2億元有擔保轉換公司債案件， 更榮獲財資(The Asset)雜誌「2017年台灣最佳可轉債承銷案」殊榮。 富邦證券期盼與越南企業共同掌握東協成長商機， 一起壯大台灣資本市場規模。

此外，富邦金控在兩岸三地均有銀行子行的台資金融機構， 具備多元完整的金融服務平台，相信未來不論在證券、銀行及產險、 壽險領域，均能陪伴企業共同成長，掌握東協成長商機。