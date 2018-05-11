AAII呈現黃金交叉  富邦NASDAQ後市看俏

自4月下旬以來，全球金融市場波動加劇，美股也呈現震盪走勢，惟表現相對抗跌，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，由於經濟基本面穩健，且企業獲利改善之下，美股短期調整過後反提供較佳的進場時機，加上目前AAII美股投資人調查報告顯示，散戶投資人看多比例高於看空比例，而根據近五年資料來看，若此時進場投資美股的NASDAQ-100指數，無論是短中長期皆有亮眼的績效，持有一年的平均報酬率甚至高達2成，透露出此時正是布局富邦NASDAQ(股票代號：00662)的正向訊號。

AAII美股投資人調查(AAII Sentiment Survey，或稱AAII投資人多空調查)，是美國散戶投資人協會(AAII, The American Association of Individual Investors)針對協會會員每周所做的調查，詢問散戶投資人針對未來6個月景氣走向看法。根據AAII最新4月26日調查結果顯示，散戶投資人看多美股比例為36.91%，看空美股的比例則降至25.55%，保持中立的比例為37.54%。廖崇文說，當看多散戶的比例高於看空散戶的比例時，代表市場投資情緒已回穩且轉趨樂觀，此時進場布局美股皆有機會獲得不錯的報酬。

統計近五年當散戶投資人看多比例高於看空比例後，進場投資NASDAQ-100指數，無論是短中長期皆有亮眼的績效，持有3個月後美股漲幅為6.5%、持有半年後漲幅擴大1倍至13.0%，若將持間拉長至持有一年，美股的漲幅更進一步擴大至逾2成，勝率皆為百分百。觀察4月19日當周至今，已連續第二周呈現黃金交叉（代表看多比例高於看空比例），證明此時正是布局美股的最佳時機。

展望未來，廖崇文分析，因美國經濟基本面仍穩健，雖4月ISM製造業指數放緩至57.3，但仍處在過去歷史區間的上緣，且高居擴張臨界值50之上；即使6月有FED緊縮因子存在，但近期美債殖利率已充分反應今年升息4次預期，故研判短期債券殖利率再大幅飆升的機率不高，雖4月下旬美股相對震盪，但因跌幅控制在5%以內，故整體的表現尚屬穩健。隨著時序進入5月份，即將來到美國返校需求備貨期、及蘋果新機發表的前置期，故在經濟基本面的利多刺激之下，美股行情可期，未來非必需品消費及資訊科技類股將有較佳的表現，值得關注。

綜上所述，廖崇文強調，基於利多題材及過去歷史經驗，對後續美股展望仍偏正面，建議可逢低布局美國科技類股相關之ETF商品，如追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ(股票代號：00662)，或善用槓桿型ETF富邦NASDAQ正2(股票代號：00670L)來增益，以掌握美股未來可能的漲升行情。