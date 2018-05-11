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富邦金控2018年前4月自結稅後淨利224.64億元　每股盈餘2.2元

富邦金控2018年4月自結稅後淨利60.11億元，較去年同期大幅成長163%，累計前4月稅後淨利224.64億元，較去年同期成長85%，每股盈餘(EPS)為2.2元。

By  台灣英文新聞
2018/05/11 17:29

各子公司獲利表現詳細說明如下：

  •  富邦人壽2018年4月稅後淨利34.48億元，受良好的承保及投資績效帶動，累計前4月稅後淨利127.39億元，較去年同期大幅成長186%。今年前4月初年度保費收入（First Year Premium）達633億元，較去年同期成長7.2%；總保費收入（Total Premium）為1,859億元，較去年同期成長7.4%，整體保費收入成長動能穩健。
  •  台北富邦銀行2018年4月稅後淨利17.02億元，較去年同期成長25%，主要受惠淨利息收益和手續費收入成長。累計前4月稅後淨利66.96億元，較去年同期成長18%。北富銀資產品質維持穩健，2018年4月底逾放比率為0.22%，備抵呆帳覆蓋率為599.08%。
  •  富邦產險2018年4月稅後淨利3.93億元。累計前4月稅後淨利17.04億元，較去年同期成長35%，承保業務及投資績效均良好，簽單保費收入較去年同期成長6%。
  •  富邦證券2018年4月稅後淨利1.35億元。累計前4月稅後淨利4.76億元，由於受市場波動影響，較去年同期減少19%。經紀業務受惠市場成交量及市佔率提升，帶動收入成長。