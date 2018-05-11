富邦金控2018年前4月自結稅後淨利224.64億元　每股盈餘2.2元

各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2018年4月稅後淨利34.48億元，
受良好的承保及投資績效帶動，累計前4月稅後淨利127.39億 元，較去年同期大幅成長186%。今年前4月初年度保費收入（F irst Year Premium）達633億元，較去年同期成長7.2%； 總保費收入（Total Premium）為1,859億元，較去年同期成長7.4%， 整體保費收入成長動能穩健。
- 台北富邦銀行2018年4月稅後淨利17.02億元，
較去年同期成長25%，主要受惠淨利息收益和手續費收入成長。 累計前4月稅後淨利66.96億元，較去年同期成長18%。 北富銀資產品質維持穩健，2018年4月底逾放比率為0.22% ，備抵呆帳覆蓋率為599.08%。
- 富邦產險2018年4月稅後淨利3.93億元。累計前4月稅後淨
利17.04億元，較去年同期成長35%， 承保業務及投資績效均良好，簽單保費收入較去年同期成長6%。
- 富邦證券2018年4月稅後淨利1.35億元。累計前4月稅後淨
利4.76億元，由於受市場波動影響，較去年同期減少19%。 經紀業務受惠市場成交量及市佔率提升，帶動收入成長。