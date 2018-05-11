中華電信今日開賣Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版

中華電信今(11)日早上8點起，於全台50家指定門市及數位門市同步開賣Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版！Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版內建行動通訊功能，能夠隨時隨地透過手錶與親友聯繫。為幫助客戶更快上手使用，中華電信也將為客戶提供完整的設定教學服務，搭配大4G購機方案指定資費，Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版只要0元起。中華電信同時宣布，今日啟動全新的One Number(可一號多機使用)服務，自即日起至2018年8月31日止，申辦One Number服務免收首次設定費(原價300元)，並享前6個月免月租費優惠(原價月付199元)，讓消費者輕鬆體驗豐富的行動生活。

Apple Watch Series 3內建行動通訊網路是全球首屈一指的手錶，無論使用者出門跑步、在泳池或一整天外出活動，具備行動通訊功能的Apple Watch Series 3，即使iPhone不在身邊，也能時時保持聯繫。第三代Apple Watch是令人驚歎的健康與健身搭擋，具備智慧型隨身教練功能、防水50公尺，還有可測量海拔高度變化的全新氣壓高度計。

多元資費與超值優惠盡在中華電信

中華電信為歡慶開賣，提供多元資費與超值優惠，全方位滿足客戶需求。

KKBOX加值服務優惠：針對月租型門號客戶，推出享有新申租KKBOX前兩個月19元月租優惠。

新推出Soluto™快樂技術專家APP服務：24小時全年無休的手機技術專家，5月底前搭配購買Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版的客戶，還可享Soluto™快樂技術專家服務免費體驗一個月。

單購機折扣：提供中華電信客戶獨享優惠，凡購買Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，享購機折價500元！

大4G購機方案延長租期:針對月付1,399元~2,699元之客戶，只要合約租期延長6個月，購買Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版享2,000至5,000元之購機折價優惠。

同時買iPhone與Apple Wach Series 3 (GPS + Cellular)版組合:只要搭配30個月租期，購買Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版，額外再享最高單機折價2,000元優惠。

舊機換新機優惠: 持Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3等，最高再折2,300～4,400元不等。

加購AirPods配件再享9折優惠。

使用前，客戶須先更新iPhone作業系統版本至iOS 11.3，以及Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版至watchOS 4.3。有關更多中華電信Apple WatchSeries 3 (GPS + Cellular)版指定銷售門市、申辦方案資費優惠等訊息，詳情請參閱http://emomeapplewatch-crm.cdn.hinet.net/watch-home.html