「499吃到飽」人潮不堪負荷　NCC要求業者改善　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）499吃到飽引爆空前申辦熱潮，NCC今（11）日表示，對於客服電話無法接通、APP客服軟體處理過久等致民眾權益受損狀況，目前已正式調查，並要求業者儘速提出改善措施。

另一方面根據《自由》報導，大排長龍的人潮讓電信業員工叫苦連天。有一名女職員就PO出照片說，她一時手軟，把兩張千元大鈔扔進碎紙機絞成碎片。她難過地說「沒業績就算了，沒吃飯就算了，結帳時手軟錢撒了一地飛進碎紙機裡了。」

中央社報導，電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，引爆各地空前排隊熱潮。中華電信各門市連日湧入大批等待申辦的民眾，不少門市為消化民眾申辦需求，上班到深夜，隔天又要迎接長長的排隊人潮。



國家通訊傳播委員會（NCC）今(11）日也發布新聞稿指出，4G業者推出新方案時，應善盡企業社會責任，通盤考量既有客戶權益、評估申辦通路、客服處理能量、維持新舊用戶所享服務品質及照顧員工勞動權益等，避免整體社會因這次行銷活動付出龐大外部成本。



NCC表示，這些業者提出的相關配套反映了服務品質，當經營者營運不當、服務品質不佳，導致損害使用者權益時，NCC將要求限期改善。

至於各4G業者發生客服電話無法接通、電信門市及APP客服軟體處理過久，導致民眾權益受損，NCC已著手進行調查，並正式發函，責成各4G業者儘速提出改善措施。



NCC同時指出，目前各家電信業者持續推出低價吃到飽促銷資費方案，只要在預定實施前以媒體、電子網站及各營業場所公告等適當方式，完整揭露資費訊息，並函知NCC。且資費內容本身未損及消費者權益，或有不公平競爭情事，NCC並無規範業者，不能推出新的優惠資費方案。