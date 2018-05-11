美眾院亞太主席致函美航空公司：美私營企業不應助紂為虐

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席約霍 10日致函達美航空、聯合航空、美國航空公司的執行長，表達美國強烈反對中國強迫私營企業使用特定政治性用語，並敦促美國私營企業，記得自身的企業責任。

中國民航局4月底發函予包多家航空公司，要求他們遵守中國法律，將網站與文宣有關台灣、香港、澳門的標示改為中國的一部分。白宮隨即在本月5日發表聲明譴責中國共產黨此一「政治正確」是「歐威爾式的無理取鬧」。

約霍10日在推特推文，表示自己已致函達美航空、聯合航空、美國航空公司的執行長。信中指出，白宮於五月五日發表「中國政治正確」的聲明，以回應中國民航局要求美國在內的各國航空公司在網站和其它通訊上將台灣改為中國的一省，對於這些要求，白宮正確地批評是「歐威爾式的無理取鬧」。這些要求錯誤地暗示中國法律可以控制航空公司的全球通訊，而且與美國的對台政策並不一致。這些改變也會誤導必須在中華人民共和國以及台灣通關的美國旅客。

約霍表示，白宮聲明承諾會支持那些抗拒中共政治觀點的美國公司，並點出私人公司與客戶間能自由互動的能力很重要。對於那些審慎拒絕被捲入中共對台灣政治作戰的美國公司，美國國會也會做他們的後盾，美國私營部門絕不能被中國大陸脅迫，或讓中國共產黨思想掌控，成為中共的傳聲筒。