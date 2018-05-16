人工智慧、機器學習、演算法、大數據　（6）人工智慧的利與弊

延續人工智慧、機器學習、演算法、大數據（1）概要與蒙地卡羅法、及（2）機器學習與無人駕駛、以及（3）演算法與黑盒子模式、（4）使用者該如何看待黑盒子模式演算法、(5) 何謂大數據。本篇將要介紹人工智慧的利與弊。

由機器學習、演算法、黑盒子模式的內容，我們可以發現機器可以經由學習及經驗的累積，產生出很像是人類的智慧，可以完成許多人類命令，因此科學家稱呼這樣的智慧為人工智慧。

作者認為我們應該稱呼機器是有智慧的、且不會抱怨的苦力，為什麼這麼說？因為電腦只是照著我們需求去作事，而非像是人類一樣有著慾望、好奇心、創造力、聯想力等等重要的情感元素。或許當電腦有上述元素之後，真正的機器形狀的智慧生命時代就真的降臨了。固然人工智慧可以帶來種種生活便利，但是我們仍然要考慮到人工智慧過度發展後的風險問題。

【複習電腦科技名詞】

人類的腦子叫人腦，對應到電子機器類稱為電腦。

人類的智慧對應到電腦的智慧稱為人工智慧（Artificial Intelligence : AI）。因為是人賦予電腦的智慧，故可稱為人工智慧。人工智慧是現階段的情況，以後可能會出現電腦製造下一代的電腦智慧。

人類解決各個問題的器具稱為工具，電腦解決各個問題的方法稱為演算法（Algorithm）。

人類的學習對應到電腦稱為機器學習（Machine learning）。

人類依據經驗或是直覺的決策行為對應到電腦就稱為黑盒子模式（black box mode），也就是一種機率及統計式的評估後的行為模式，或是直接執行特例的行為模式， 也可將黑盒子模式理解為決策部分的演算法 。

。 人類依賴過往經歷稱為經驗，對應到電腦累積的資料稱為大數據（ Big Data）。

大數據是近年來才有的概念，電腦利用大數據的意涵，主要是指在強大的硬體帶來的大量數據量、快速的運算速度。

圖1

【思考人工智慧科技與各面向關係】

許多電影、傑出數學家、物理學、科學家、科技人才都有指出人工智慧可能導致的後果，見下述。

當代大物理學家霍金提過人類可能會因人工智慧而滅亡，應該停止開發人工智慧，以下是它的想法：「霍金教授認為人類大腦和電腦所能學會的事情，不存在深刻的差別。但從理論上來說，電腦可以模仿人類的行為，並超過人類的能力，因為記憶力與計算能力遠超過人類。並表示人工智慧的發展可能幫助人類消除疾病，消除貧困，阻止氣候惡劣變化，但是也可能產生人們不願意看到的後果，包括產生自主武器，造成經濟災難，以及發展出同人類發生衝突時擁有自己意願的機器。」我們可以這樣認知人工智慧不斷進化後，有可能將變成電影「駭客任務」的情況，或是在探索外太空會出現人工智慧危害人類的情況，參考電影「異形1」。

愛因斯坦在討論量子力學時曾說過，造物主（神）不可能用丟骰子（機率）的方式來創造這個世界。但現在越來越多現象證明這件事的正確性，同理我們如果要仿造造物主創造人類，則機器人要更像智慧生命，其中運作模式就要納入丟骰子（機率）的概念，因為人類的情感的決策方式很多時候也是機率行為，比如說迷路遇到岔路左轉右轉的機率，所以設計人工智慧時需要充分利用統計與機率。

參考電影「星際效應」，可知影片中具有接近人類情感的人工智慧機器人，它可以在初始設定時，加入許多情感元素，如邏輯機率、幽默機率、說謊機率等，邏輯情況其實現在就可以設計出來，比如說設計故意失敗的機率，因為人類作事不會100%一致，但機器的人工智慧可以，只要讓它具有瑕疵的機率，可以更接近人類的行為；至於幽默機率、與說謊機率也是同樣的情況。

作者認為對數學有偏好的人比較像機器人，因為邏輯性比較高，而且比較難以察覺字裡行間的意義，比較容易執行字面上的實際內容。比如說小時候吵著要出去玩，父母會用兇惡的方式說，你再說一次，一般小孩就會知道父母是生氣而不會再問，但有些人卻會直接再問一次，這就是只考慮到表面字義的意思。如果是機器人的話一定也會執行再問一次，所以作者認為這些人都常會陷入這樣的困擾，如同機器人缺乏部分的情感一樣。所以才會說科技人才需要高度邏輯性，只有高度邏輯性的人才能設計有人工智慧的機器人，之後再增加一些機率性的情感因素，就可讓機器人更像人類。

看病時會盡量去尋找家庭醫生，因為有比較完整的自身病歷。因此作者認為，其實醫生是最需要利用醫療機器的人工智慧，因為它的資料最完整，考慮的情況一定不會疏忽，打個比方，它可以從觀察到的現象去條列出每一種病的機率，如此一來可以有效幫助醫生來判斷到底怎麼處理。而不用只靠這位醫生的經驗，因為醫生的經驗跟年資及記憶力有關，但是醫療機器人的經驗來自資料庫，記憶力絕對不會忘記任何事，並且資料庫也可以是全人類共享的完整資料庫，遠比單一醫生的資料庫（記憶、經驗）來的更大、更有效。因此只要搭配優秀的演算法、及統計分析，一定可以幫助醫生更有效的治療病人。

生活上遇到有嚴重糾紛的時候會尋求法律途徑，但我們害怕遇到恐龍法官。我們應該怎麼做？我們應該設計一套系統（演算法），只要設計得夠完善，數據夠完整，它的邏輯性及判決一定都比人來的更好，與其相信人的判決，我們更應該利用人工智慧來處理法律問題。並且由人工智慧來寫訴訟狀，一定比人類來的更具邏輯性及文字更為白話。

達文西手術系統也是一種人工智慧，在21世紀醫療出現了醫生操作精密儀器指揮機器手臂做手術的方式，此種手術稱為達文西手術系統，見圖2。此系統主要是利用微創手段進行複雜手術，由外科醫生通過控制台進行控制三或四個機器手臂（取決於型號）夾著手術工具（如：手術刀）來進行手術，此機器手臂也被稱為達文西手臂。目前台灣已有39個達文西手術系統。

達文西手術系統的優點

機器手臂的鉸接腕式設計，使得機器手腕可自由旋轉移動，超出了人手的自然運動範圍。同時比人類的手術行為更加減少震動，減少錯誤的產生。 達文西手術系統需要一名操作人員，並採用多種安全措施，這就是人工智慧，判斷哪些行為是操作、哪些行為是顫抖，目的是為了有效減少與傳統方法產生的人為錯誤。 達文西手術系統更節省體力、並據有更好的視野、不用擔心老化的視力，傳統醫生必須站著開刀，體力是一個考驗，同時視角也是有限，而醫師的視力也隨年紀老化，但達文西手術系統是坐著操作，並可以擁有完整的視野，並且細微的部分電腦也可以捕捉得更清楚。 可以遠距離跨國進行長途手術。如2001年，來自IRCAD的雅克•馬雷斯科（Jacques Marescaux）博士和一個團隊將高速光纖連接與平均延遲時間155毫秒的高級異步傳輸模式（Asynchronous Transfer Mode，簡稱ATM）和宙斯遠程操作器結合起來，成功完成了第一個跨大西洋手術程序，覆蓋美國紐約（New York）和法國史特拉斯堡（Strasbourg）之間的距離。這次活動被認為是全球遠程醫療的里程碑，並被稱為「林德伯格行動」。

圖2取自WIKI，CC3.0

2014年出現了名為「Liftware」的智慧防震湯匙，此湯匙偵測使用者手部顫抖情況，進行平衡震動的演算法，能有效協助帕金氏患者進食，減少因顫抖而把食物在湯匙上弄翻的情況，讓他們能自在的進食。

▲影片來源：F C.H「防震湯匙 美國公司Lift labs 設計了一款防震的湯匙讓帕金森氏症患者也能自在地進食」

【人工智慧應該往哪走】

大多數人會以為人工智慧的最終目標是讓機器人像人類，這在許多電影都演過。但是作者認為這根本是搞錯重點，人類是一種會因為情緒而失去理智的生物，如果我們人工智慧將它設計的非常像人類，豈不是有可能整天與自己唱反調。所以作者認為大多數的人工智慧，不該有情緒的出現。

人工智慧應該如何發展？作者認為應該回歸原本的人工智慧目標，就是服務人類。而早期的電腦因為硬體不足以支撐計算、記憶、能源等問題，進而只能學習簡單的演算法。我們有了統計與機率現在再加上硬體能力，我們可以讓電腦學會人類的決策模式，加上科技所俱備的高效率能力（黑盒子模式），就可以比人類更有用，也才能達到進而協助人類。

但是真的完全不需要有情緒性的人工智慧嗎？答案也是否定的，在某些情況下可能需要有情緒的人工智慧，如：性愛機器人，它需要有情緒的人工智慧，才可以讓使用者感到更開心。而事實上目前也已經展開研究，並具有一定成果。

【為什麼人類需要人工智慧】

為什麼人類需要人工智慧？把時間點往前拉到為什麼需要電腦？我們在人力時期，沒有機械力的時期，我們希望將不花腦力的、靠蠻力的、重複性的苦力的事情交給別人做、或動物來協助施作；到了工業革命時期開發了許多器械來省時、省力，但還是要人力去進行操作；最後到了現代，我們有了電腦、也有了可以用電腦自動操作的器械，所以我們可以讓電腦與器械代替人類進行苦力的部分。

電腦可以有效的幫助人類做許多的事情，除了做人類不願意作的苦力之外，它還可以做人類不具備的能力部分，如大量數據的記憶、快速計算等等，換言之人類在數量、速度是遠遠比不過電腦，所以人類需要電腦。當我們認清人類需要電腦的事實之後，隨之而來的就是我們希望電腦可以讓我們更進一步的省時、省力。

科技不斷的進步，就是在省時、省力更上一層樓，也就是擁有更棒的工具。我們以伐木作為舉例，一開始是斧頭（人力使用工具）、而後有了電鋸（人力使用電力工具）、之後有大型的伐木車（人力輕鬆使用電力工具），相信之後會出現無人駕駛伐木車來進行伐木（電腦使用電力工具）。

基於科技的不斷進步，人類不可能完全靠人力輸入電腦的每一條程式碼（演算法），而是必須讓電腦像小孩子般自主學習（機器學習），累積足夠多的經驗後（大數據），就能讓電腦自主應對每個可能遇到的問題（黑盒子模式），最後就能產生智慧（人工智慧）。同時電腦的人工智慧有著人類智慧做不到的事情，比方說記憶能力、運算能力、分析能力，如果可以經由機器學習及大數據加強能力後，就有可能可以產生聯想能力，見圖3。

圖3

事實上目前已經有聯想能力，比如說以圖找文的功能。而現在最需要聯想能力的地方，作者認為是數學與科學、工程的許多方程式，要把同一性質的方程式都使用同一個符號、名稱。因為一直以來數學一直不斷的創造許多數學式，但未必有使用到，而物理化學等科學、工程都在努力尋找符合該情況的方程式。而不幸的是，現在是同一個方程式會各自創造各自的符號、名稱，如數學的虛數i，而物理、工程用j。如果利用人工智慧將其整合起來，或是根據科學需求去找到可以利用的數學方程式，那麼人類的科技可以更進一步。

同時可以發現電腦還是沒有人類的直覺能力，因為作者認為不能讓電腦有這種欲望，因為有可能電腦哪一天會判斷人類是有害的，進而滅絕人類。這在許多的電影都曾演過，如駭客任務、魔鬼終結者、復仇者聯盟2。

【人工智慧與科幻僅僅一線之隔－不一樣的永生方式】

我們不難發現現在的醫療科技不斷進步，有許多人工智慧的器械可以取代受傷的肢體。我們可以將想像力放大，如果可以創造出奈米級的機器，甚至更微小的機器來取代神經，甚至是腦神經，並且別忘記這些微小機器也可以是一台電腦具有記憶力。如此一來，是否可以將這種機器植入腦袋中，慢慢複製該人的記憶、與行為模式，微型小電腦具有強大的反應能力及計算能力，可以讓人成為一個擁有輔助機器腦的生化人（cyborg）。更甚至如果機械腦可以完全複製記憶，並且完全的學習該人的行為模式後，該人的肉體在死亡後，機器腦是否可以放到另外一個機器人上面，進而使該人達到永生，這可能是不同於原本醫療進步的永生方式。

【人工智慧有可能產生的問題】

人工智慧最終有可能發展到哪一步呢？作者認為絕大多數的工作會被機器人取代，除了設計機器人及人工智慧的人之外。人工智慧的機器人會逐步搶走全部人的工作，首先會出現經濟問題，但是人數還是會不斷增加，等到地球不能負荷的時候，就會開始出現限制生育的情形，屆時如果還不能移民外星球，那麼「被許可生育」就會變成一個大問題，這個內容我們可以參考「美麗新世界」的電影。所以即便人工智慧可以幫助人類的各種便利，但是仍然會出現新的衍生問題。所以我們除了科技進步外，我們也要去考慮衍生而來的問題。

基於上述的嚴重性，目前已經有部份人反對過度開發AI，以下是具代表性的人物及其內容。史蒂芬·霍金（Stephen William Hawking）、伊隆·馬斯克（Elon Musk）、史蒂夫·沃茲尼亞克（Stephen Gary Wozniak）、比爾·蓋茨（Bill Gates）等許多科技人材及科學家，在媒體和公開信中對AI風險表示關心。而人工智慧可能產生的危險，有兩種情況最有可能發生：

1. AI被設計執行毀滅性任務：自驅動武器（autonomous weapon）的人工智慧。如果被有心人利用、或是變成各國的AI軍備競賽，導致AI戰爭，造成大量傷亡。

2. AI被設計進行有益的任務，但它執行的過程可能是破壞性的。案例1：如果你要一輛無人駕駛車，不要管安全考量，並將你以最快速度送到機場，它可能不顧一切地嚴格遵從你的指令，即使你可能受不了。案例2：如果此系統是一個工程項目，但會破壞生態系，並自主判斷人類會試圖阻止它，進而先毀滅人類。

作者在此作一個假設，我們已知地球已經存在46億年多，在此之前可能也曾出現過高度智慧的文明，更甚至是與目前一樣走向了高度智慧機械的情況，或許之前文明的終結都是被機器生命消滅，然後機器文明又不知為何又都消失於地球。因此，不得不進一步假設，我們所開發的人工智慧，若不事先訂立相關規章，避免過度開發。人工智慧的最終可能都會對人類有害，不管是衍生的社會問題、或生命哲學問題、或軍事武器的破壞、或意外的判斷人類有害而毀滅人類等。

我們想要提升科技能力，是難以避免人工智慧的發展，我們必須在人工智慧對人類造成危害之前，就應該先訂立好發展人工智慧的規章、與方向。

【結論】

人工智慧、機器學習、演算法、大數據總共介紹了六篇基礎概要，分別是

（1）概要與蒙地卡羅法

（2）機器學習與無人駕駛

（3）演算法與黑盒子模式

（4）使用者該如何看待黑盒子模式演算法

（5）何謂大數據

（6）人工智慧的利與弊

由這幾篇我們可以了解到，電腦中的運作模式及專有名詞，並認識部分的案例，可以發現人工智慧的優點，以及衍伸問題。

認識人工智慧的內容並不難，但先知先覺人工智慧衍生的道德問題才是困難的地方。如果我們繼續放任人工智慧自由的成長到非常強大的狀態（相對於未來的強AI，可以稱呼現在是弱AI），最後不是造成有錢、有權的人才可以永生，就是變成人工智慧毀滅人類。所以我們必須將風險降到最低，而降低風險的基礎就是要對人工智慧有一定的認識，而不是盲目的相信人工智慧全然對人類有幫助。

下一篇將會介紹與我們生活比較接近的AI內容，如：熱門的AlphaGo、以及購物常見的推薦系統（Recommender Systems），也就是統計中的關聯性分析（Association Rules analysis）。