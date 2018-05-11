學機車修護拿證照   新住民想回越南築夢

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）高雄市高英工商致力推動校內學生就學期間報考各項證照檢定，本次畢業生中新二代表現亮眼，新二代鍾淑宇及陳柏翔獲得2乙2丙技術士技能檢定，鍾淑宇也是汽車科少數的女生，她坦言未來夢想是回到越南開設一家機車店，繼續為夢想打拼。

根據報導，高雄市高英工商汽車科今年213名畢業生中，共取得437張證照，包含汽車修護丙級、機器腳踏車修護丙級術士等，平均每人2張，其中汽車修護與機器腳踏車修護乙級共取得130張技術士證照，通過率61%，較去年成長2倍，而2乙的學生也有46人，較去年成長3倍。

身為越南籍新住民子女的鍾淑宇，就讀前鎮國中技藝班時便對汽車修護抱有極大興趣，在進入高英工商後選擇汽車科。女性汽車修護員由於細心，在就業市場上很受歡迎，本次也通過2乙2丙技術士檢定。

鍾淑宇表示，將來想攻讀科技大學的汽機車修護科系，未來希望能回到越南開設一家機車店，繼續為夢想奮鬥。

母親來自印尼的陳柏翔坦言自己家庭經濟並不寬裕，體認到在現今社會證照的重要性，在學3年期間，在汽車科老師的專業指導下，考取2張乙級、2張丙級技術士證照，將來大學想攻讀車輛工程相關學系，改善家中經濟。

越南籍新住民子女的鍾淑宇，本次通過2乙2丙技術士檢定（圖片：高英工商臉書）