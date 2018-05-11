新研究：澳洲毛鼻袋熊　「咬臀部」為繁殖關鍵？

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）的科學家為了尋找如何增加瀕危北方昆士蘭毛吻袋熊的數量，以南部的南澳毛吻袋熊（Lasiorhinus latifrons）進行物種研究，其中一習性「母袋熊在生育期會往公袋熊的屁股咬一口」，成了關鍵，研究結果10日已刊登在《CSIRO．Reproduction, Fertility and Development 》期刊。

《法新社》(AFP)報導，科學家發現母袋熊在準備繁殖時會變得較為激動，並且在生育高峰期時往公袋熊臀部咬一口。澳洲昆士蘭大學教授Stephen Johnston解釋，母袋熊的行為應解釋為「咬下一撮毛髮」。若能確定這些動物的繁衍習慣，或許有助瀕危昆士蘭毛吻袋熊的存續。

Johnston說，居住於北方的昆士蘭毛吻袋熊（Lasiorhinus krefftii）如今僅剩200隻。毛鼻袋熊未曾在圈養之下繁殖，即使是居住在北方的表親，也很難在圈養過程中，誕育下一代。因此，對於二隻袋熊情侶間的親密行為，應可供「動物飼養員與野生保護區」參考，從而尋求提高昆士蘭毛吻袋熊生育率的方法。

澳洲的袋熊分為塔斯馬尼亞袋熊（Vombatus ursinus）、毛鼻袋熊又名南澳毛吻袋熊與北方的昆士蘭毛吻袋熊。澳洲政府將南澳毛吻袋熊列為「易危」，而昆士蘭毛吻袋熊則列為「瀕危」，二隻動物的保育嚴重性都比國際自然聯盟組織(International Union for Conservation of Nature, IUCN)所認知的還高。這些物種都受到類似威脅，分別是狗、疾病，以及和袋鼠的糧食競逐。