【2014高雄氣爆】「勿帶著仇恨過日子」　半癱陳姿予挑戰輪椅馬拉松

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2014年高雄氣爆案，造成32人死亡、321人輕重傷，高雄地方法院今(11)日宣判12人依業務過失致死罪，各判有期徒刑4年以上。

氣爆發生近4年，因受傷導致下半身癱瘓、必須坐輪椅的陳姿予， 正加緊苦練準備參加明(2018)年在東京舉行的馬拉松，一口氣要挑戰42公里。她和另名傷者陳楚睿7日在高雄市政府的記者會上現身說法表示，不會再帶著仇恨過日子。



發生在2017年7月31日深夜11時50分的高雄氣爆案，因媒體、政府對此事故使用多個不同名稱，又稱「高雄石化氣爆事件」、「高雄燃氣爆炸事件」、「高雄前鎮苓雅氣爆事件」、「731氣爆事件」、或是「八一氣爆事件」。

由於重傷者和解工作告一段落，高雄市政府5月7日下午舉行執行成果記者會，陳姿予和陳楚睿等多名傷者出席。

中央社報導，陳姿予(下圖)原本是熱炒店員工，氣爆當天晚上下班，她騎機車行經氣爆區三多路時，被強烈爆炸威力彈到3層樓高後跌落地面，造成脊髓損傷及下半身癱瘓。

高雄氣爆受傷，導致下半身癱瘓坐輪椅的陳姿予（圖），除了外出鼓勵其他傷者，也勤練輪椅馬拉松，陸續加強手臂的重力訓練，準備參加明年在東京舉行的馬拉松賽。中央社

身高185公分的陳楚睿，原本擔任平面模特兒，在氣爆當天晚上，服消防替代役的他奉命出勤救災，卻被炸傷火紋臉頰。他曾一度逃避復健，最後轉念走出陰影接受治療，也不再躲避人群，願意迎向陽光，帶著被火紋身的臉龐及雙手出面受訪。

中央社報導，陳楚睿受傷後迷上攝影，他表示，傷痕一直都在，只有勇敢面對，現在已沒有恨。

陳姿予說，她在氣爆受傷的前半年，都帶著恨意過日子，經常問自己為什麼會受害的是她，連大小便都要旁人協助。但看到有受傷者比她還年輕，傷勢更嚴重，終於轉念不再帶著恨意過生活。



在自我突破及外界協助下，陳姿予逐漸走出陰霾。雖然因下半身癱瘓要依賴輪椅，但她除了外出鼓勵其他傷者，也勤練輪椅馬拉松，陸續加強手臂的重力訓練，參加多次馬拉松賽，規劃8月先到台南比賽試身手。



以前沒有跑過馬拉松的陳姿予，在氣爆受傷後挑戰適合她的運動。陳姿予笑著說，不必帶著仇恨，開心過日子就好。

高雄2014年7月31日發生的連環氣爆，造成32死、321人輕重傷。（中央社檔案照片）