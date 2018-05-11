葉守博：用微笑迎接壓力

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 採訪報導) 第一次聽到「葉守博」這名選手的名字是透過2016年在波蘭舉行的第16屆世界青年田徑錦標賽的轉播畫面上。那時他以具有殺氣的姿勢讓大家認識了來自台灣的4*100公尺接力隊。

不僅如此，他在開跑後更順利拉開與對手的距離。雖然台灣4*100接力隊無緣晉級下一輪，但當天的轉播讓很多網友認識了他，那個極具爆發力與殺氣的選手—葉守博。

葉守博在今年的全國大專院校運動會中代表臺灣體育運動大學出賽，參加100公尺、200公尺、4*100公尺接力以及4*400公尺接力4個項目。身為大一新鮮人的他表現不俗，在第一次「大學生」的比賽中成功摘下2金、1銀。

葉守博在受訪時說了一句讓我覺得印象深刻：「100公尺短跑是個很現實的項目、誰在場上的狀況好、誰就有機會奪牌。所以並不是説誰一定能站上頒獎台。」也是因為這樣他一直強調，100公尺這個項目，考驗的是選手當下的心理狀態。

葉守博的起跑反應是眾多短距離好手中較快的一個。在短跑賽事中，選手們聽到提示音開始準備，之後聽到發令鳴槍後開始起跑。美國一項研究顯示：一般運動員的起跑反應介於0.15秒至0.2秒。他在全大運公開男子組100公尺、200公尺決賽中的起跑反應分別是0.123秒以及0.113秒。

被問及為什麼當初選擇田徑而不是其他運動項目，葉守博提到自己也是誤打誤撞加入田徑隊。當初在國中一年級的時候因為忘記帶鑰匙而去找正在練習二姐求救時遇到了啟蒙教練簡慶宏，意外開啟了他田徑之路。而在當時正在叛逆期的葉守博，在教練的帶領下加入的田徑隊規範的訓練。

左為葉守博的姐姐，她也曾代表台中市在全運會中拿下兩面金牌。

葉守博啟蒙教練、大業國中田徑隊教練—簡慶宏

葉守博在受訪時表示自己非常感謝啟蒙教練—簡慶宏以及高中時期的教練—黃春榮的栽培。他提到，簡慶宏教練在國中時期幫助守博在比賽前的熱身以及動作概念上打下非常穩定紮實的基礎而黃春榮教練在葉守博高中時期傳授的技巧對葉守博在成績的提升上有很大的幫助，尤其在訓練速耐力和起跑技巧上。這也是葉守博的成績能有穩定進步的主要原因之一。

葉守博高中時期的教練—黃春榮

葉守博在5月2日的全大運公開男子組200公尺決賽結束並確定達亞運參賽標準後激動振臂歡呼，當日簡慶宏教練、黃春榮教練皆請假到場幫他加油。他在當天受訪時也提到：「今年的全大運本來就是以達到亞運參賽標準為目標。」

他在今年的全大運與王偉旭一樣，從預賽到決賽一共跑了十場。雖然在4*400公尺接力結束後難掩疲憊，但因為有學長、隊友們的支持，所以對於實力堅強的對手他也毫不畏懼。這十場下來對他來說是一個全新的里程碑，汗水的背後是十足的成就感。

談及自己在練習上遇到的困難，他覺得練習後的收操才是一個考驗。為了讓自己的身體狀況在每個時段都處於最佳狀態，葉守博收操的時間相較來說也比較久。

公開男子組200公尺銀牌得主葉守博以21秒07成功達到亞運參賽標準。他將代表台灣參加在月底舉行臺灣國際田徑公開賽。而在國邀賽後葉守博也將前往日本參加亞洲青年田徑錦標賽，隨後就是亞洲高層級的賽事—亞洲運動會。他很期待與亞洲的其他短跑好手，其中包括日本100公尺紀錄保持人桐生祥秀、中國短跑選手蘇炳添以及與自己的同門學長楊俊瀚在雅加達亞洲運動會上較勁。



不勤於始，將悔於終；練習或許枯燥乏味，但葉守博憑藉自己的能力告訴大家：我做到了。