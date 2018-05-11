高雄氣爆案一審　李長榮化工等12人遭判刑

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2014年高雄氣爆案，造成32人死亡、321人輕重傷，檢方起訴12人。中央社報導，高雄地方法院今(11)日宣判12人依業務過失致死罪，各判有期徒刑4年以上。其中包括:

■高雄市政府秘書長趙建喬判4年10個月

■李長榮化工公司前董事長李謀偉判4年。

■榮化大社廠廠長王溪州、值班組長蔡永堅、工程師沈銘修、操作領班李瑞麟、控制室操作員黃進銘，均判4年。

■華運公司領班黃建發、工程師陳佳亨、控制室操作員洪光林，均判4年6個月。

■高市府工務局下水道工程處前副工程司楊宗仁、前工程員邱炳文，判刑4年10個月。



全案發生於2014年7月31日晚間，民眾陸續通報高雄市區傳出濃厚瓦斯味，深夜11時55分起前鎮區、苓雅區連環爆炸，範圍遍及凱旋三路、三多一、二路、一心一路等，道路塌陷成深溝，許多車輛遭吞噬。現場救援的7名警義消人員不幸罹難，共造成32人死亡、321人輕重傷。



這起氣爆案震撼全台，當時雄檢出動12名檢察官與相關單位共同偵辦，追查出位於凱旋、二聖路口底下排水箱涵內的4吋丙烯管線破洞為肇事源頭，傳訊多達510人，歷時140天偵結，雄院審理超過3年。



中央社引述檢方起訴指，32年前中油統籌埋設8吋、6吋及4吋的3條管線之一；高市府27年前委外施作「新富路排水幹線穿越鐵道工程」，原召開協調會決議要遷移管線，否則牴觸排水箱涵，不料卻沒依設計圖施工、驗收通過，造成3管線曝露水氣中超過20年。



檢方指出，4吋的管線在箱涵內懸空，無法藉由土壤介質獲得保護，腐蝕嚴重；2007年榮化公司取得4吋管後，也沒定期保養檢修，直到事發當天華運公司透過4吋管輸送丙烯，疑已破管氣體外洩，流量狀態異常，榮化仍要求華運加壓輸送，釀巨大氣爆意外。



這個案子前高雄市長陳菊等官員被控瀆職，檢方認定多位一級主管及承辦人盡職到場，都不起訴；埋設管線時任市長吳敦義被控殺人、埋管的中油被控業務過失，也簽結。



高市府、李長榮化工、華運倉儲達成三方協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作。高市府宣布，繼罹難者完成和解之後，65名重傷者，已有63人完成和解。