《後勁：王建民》洛杉磯世界首映

（臺灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）《後勁：王建民》紀錄片帶你看見你從未見過的王建民！片中貼身紀錄了王建民近年不放棄、繼續在美國勤練奮鬥，力拼回大聯盟的過程，在洛杉磯時間5月9日晚上六點半於洛杉磯亞太影展世界首映，王建民和導演陳惟揚（Frank W. Chen）一起現身映後，許多觀眾感動落淚，爆棚的好口碑，也讓台灣的球迷更加期待《後勁：王建民》能早日在台灣上映！

片名《後勁 LATE LIFE》在棒球術語中，指的是球在最後進到捕手手套時的尾勁，一個階段旅程的漂亮收尾）的意義，呼應片中王建民力拼回大聯盟的過程。加拿大台裔導演陳惟揚花費四年多時間，和王建民一起飛過美國21座城市，紀錄包含王建民在德州棒球農場苦練的艱辛、熱血重返大聯盟在皇家隊的時期。更貼身採訪王建民的太太、小孩、經紀人，以及和王建民共事過的教練、經理，更包含和王建民熟識的台灣球員如：郭泓志、鄭錡鴻…等。讓觀眾感受從未見過，王建民的另一面，更感受王建民這一路付出的過程。

《後勁：王建民》在洛杉磯舉辦全球首映，王建民更帶著全家人，第一次在戲院一同觀影。電影放完之後，導演陳惟揚和王建民也在現場分享《後勁：王建民》的拍攝源起。王建民說：「其實一開始我沒有答應想拍這個電影，但Frank持續花了好幾個月的時間跟我的經紀人和我的家人相處，我也慢慢被他說服了。」導演陳惟揚：「我開始想拍《後勁：王建民》，是因為有次和王建民見面，他離去的時候，身高190多的他擠進一台小車之中，心裡面想著就是：大家會看見這樣的王建民嗎？」然後再花了四年多的時間，到現在終於完成《後勁：王建民》。

《後勁：王建民》由WYC影視（WYC Motions）拍攝，WYC影視、藝博思國際有限公司、牽猴子整合行銷股份有限公司共同出品。預計在下半年於台灣盛大上映。