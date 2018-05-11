台青年志工能量滿滿　深入泰偏鄉助弱勢童築夢

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）駐泰國代表處代表童振源本(5)月9日與台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）共同出席在泰國舉辦的「聯合國CoNGO亞太區域委員會議」。童振源表示，應多讓國際社會及泰國知道台灣志工的能量與奉獻。

這次出席「聯合國CoNGO亞太區域委員會議」還有２名願景青年行動網協會，童振源與該協會執行長丁元亨與台灣亞洲交流基金會國際交流主任劉宣辰共同交流與餐敘。

丁元亨執行長表示，台灣志工的國際服務能量，值得台灣民眾引以為傲。

駐泰代表處表示，台灣青年自2008年起透過「國際工作營」全球志工平台的機會和各國青年一同投入社區志願服務計畫。截至2017年度統計，台灣志工已踏足59個國家，高達9,681人參與，志工能量高居全球第二。

駐泰代表處補充，台灣志工遠離都會喧囂到泰國南部漁村服務，參與「泰國偏鄉兒童教育發展計畫」，透過活潑易懂、深入淺出的互動課程與英語教材，為村落孩子們帶來不一樣的國際視野，無論是對台灣還是其他國家，都帶給這群孩子們許多想像空間，並鼓勵他們勇於築夢！很多人也因此成為不同地區孩子們第一個認識的台灣人。

駐泰代表處接著說，至今(2018)年年底，將有26位台灣志工接續前往泰國進行服務交流。當然，除了我國青年赴泰外，自2016年到2017年間，共有10位泰國青年來台服務交流，其中最年輕只有18歲。

這些泰國青年踏足西台灣與離島澎湖，參與的計畫主題包括兒童及青少年發展、社區意象彩繪、關懷據點長輩陪伴、推動百年老街觀光發展、弱勢學童課輔陪伴、海線地區傳統土角厝建築維護等。駐泰處表示，為了接軌國際，未來會持續透過人與人之間的交流，讓台灣與泰國有更多相識相知的機會。

駐泰處代表童振源與「願景青年行動網協會」執行長丁元亨、「臺灣亞洲交流基金會」國際交流主任劉宣辰及政治組施秘書宇真合影。(照片由駐泰處提供)