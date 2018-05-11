好暖心！高鐵贈票帶新住民家庭遊動物園

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣高鐵公司長期關心弱勢族群，為一圓新住民弱勢家庭搭乘高鐵出遊夢想，10日特別贈與台中-台北來回車票，讓台中市大屯新住民家庭服務中心扶助的13位新住民姐妹同遊台北木柵動物園，出行前新住民媽媽獻唱詩歌，感謝高鐵公司的愛心。

中央社報導，台中市新住民人數超過5萬5千人，克服初來台時語言文化及溝通困難，為台中市經濟發展與家庭社會穩定貢獻良多，許多新住民姐妹由於必須同時負擔家計與照顧家庭，分身乏術，藉著此次機會，與家人一同出遊，提前歡度母親節。

當天共有13位新住民姐妹偕同家人，共39人一同前往台北旅行，臨行前新住民姐妹特別在高鐵台中獻唱詩歌「天使心」，由新二代林小妹的大提琴伴奏，聊表謝意。

一位來自中國的張姓新住民姐妹表示，由於丈夫中風需要人照顧，無法工作，她只得一肩扛起經濟重擔打零工，照顧丈夫及小孩，所幸大屯新住民家庭服務中心人員適時提供協助，日子雖然忙碌但平穩。本次在高鐵公司的協助下有機會搭高鐵出遊，覺得很開心。

台灣高鐵公司10日贈與台中-台北來回車票，讓大屯新住民家庭服務中心扶助的13個新住民家庭同遊台北。（翻攝自 台中市大屯新住民家庭服務中心 臉書）