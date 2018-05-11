保護自然遺產　非洲剛果維龍加國家公園禁砍樹

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了保護國家公園的特殊生物多樣性，非洲剛果（Congo）維龍加國家公園（Virunga National Park）本（5）月10日宣布，禁止在自然遺產保護區內砍伐樹木。

《法新社》（AFP）引述新聞稿，剛果保護自然研究所（L'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN)）與貝尼（Beni）居民取得共識，該城市周邊至國家公園範圍內的樹木都禁止砍伐。

國家公園的Joël Wengamulay告訴該報，不僅僅在貝尼區，還有鄰近烏干達（Ouganda）邊境，「有些不肖業者以平均250美元的價格販售部分國家公園土地，並透過這樣的方式砍伐樹木以獲取錢財」，將自然遺產轉為個人牟利。

維龍加國家公園是在1925年成立，從南部的維龍加山脈延伸到北部的魯文佐里山脈，佔地7,800平方公里，是剛果民主共和國東部的國家公園，也是非洲第一個國家公園，並於1979年被聯合國教科文組織列為世界遺產（World Heritage）。然而，這個自然遺產卻長年承受多方威脅，其中一個是長期在此區域活動的武裝分子，還有日前由非政府組織全球見證（Global Witness）揭露的政府油田開採計畫。