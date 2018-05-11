鄭麗君：中國出版品入臺程序行之多年　非刻意突然審查

（臺灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）文化部人文及出版司日前發函各出版單位，宣導中國大陸出版品進口相關法規，國內出版商向中國大陸出版社購買版權，引進台灣發行須經文化部許可，引發出版商疑慮。文化部長鄭麗君表示，文化部無加強審查規劃，盼外界勿誤解。

聯合報報導，文化部5月4日寄發中華民國圖書出版事業協會等多個圖書公會、協會公文，要求各會轉知各出版社會員，出版陸方授權書籍須依「大陸許可辦法」送文化部審查並經許可，否則不得出版，違者處行政處分。

文化部新聞稿指出，《出版法》於88年廢止後，臺灣創作及出版發行均為自由開放，無須經政府審核。中國出版品來台銷售或授權發行，依據《兩岸人民關係條例》於82年即已制訂之許可辦法辦理，該許可辦法非為禁止中國大陸出版品而設，係基於兩岸關係特殊性，依據《兩岸人民關係條例》授權制定之許可規範。

有關中國大陸出版品銷售及授權發行，現行作法只要程序符合許可辦法規定，即可銷售及授權發行。實務上，市面多年來均有中國大陸出版品在臺銷售，或經授權本國出版社發行。文化部往年皆定期函請各出版公協會協助向所屬會員宣導相關法規，例如近年104年至106年皆有發函。

今年5月發函各出版公協會協助，係由文化部人文及出版司依法規規定循例發函請各出版公協會協助宣導法規，實為例行程序，只是提醒業者補提申請，並非刻意突然審查中國大陸出版品。