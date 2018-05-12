力推新南向 外交部成立印太科強化合作

為全力推動政府新南向政策，並符合國際戰略趨勢，外交部在亞東太平洋司底下新設「印太科」，今天正式掛牌運作；未來主推強化與印太地區國家在經貿等方面的合作。

2月底接任外交部長的吳釗燮在揭牌典禮致詞時表示，今天早上對外交部來說是「很振奮」的早上。自從他接任部長後，外交部就開始檢討如何精進人力，用有限資源、人力做最多的事情，其中一個重點是亞太司的人力重整。

他說，設立印太科（Indo-Pacific Affairs Section），目的是要利用有限人力、資源，來推動符合當今國際戰略趨勢的政策方向。美國提倡自由開放的印太戰略，澳洲跟日本也有自己的印太戰略，許多民主國家都在思考，如何與印太地區的民主國家加強在經貿、自由價值方面的合作。

吳釗燮強調，台灣一定要朝向這方面努力，這是印太科未來的工作重點。雖然印太科人力仍有限，但比起原有的人力結構，已有所增加；外交部成立印太科，不只強化新南向政策，更要讓新南向政策作為，與整個國際戰略趨勢相搭配。

揭牌典禮出席人士包括即將接任駐加拿大代表的亞太司司長陳文儀、將接任亞太司司長的葛葆萱等人。

此外，美國聯邦眾議院軍事委員會通過2019財政年度國防授權法草案。據軍委會公布的草案內容，第1243條規定，美國國防部長應與相對應台灣部門協商，全面評估台灣軍力，特別是後備軍力，以提高台灣自我防衛能力。

草案條文也規定，法案生效後一年內，美國國防部長在與美國國務卿協商後，向美國國會相關委員會遞交報告，說明評估結果、建議清單與計劃採取的方案，同時擴大美台高階軍事交流與聯合軍演，並支持美國對台軍售與其他設備轉讓，特別是發展不對稱戰爭能力。

吳釗燮受訪時表示，這項法案納入許多對台灣友善的項目，非常感謝美國國會議員對台灣的支持，尤其是在國防安全、國防合作上的支持。台灣也會努力提升自身的國防實力，外交部將和相關行政部門積極討論，促進台美間的安全合作，以共創亞太地區的和平與穩定。